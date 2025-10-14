Háború :: 2025. október 14. 19:50 ::

Palesztin-zsidó cserebere: kevesebb holttest, kevesebb segélyszállítmány

Izrael a tűzszüneti megállapodás értelmében átadta kedden 45 palesztin holttestét a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) képviselőinek, akik a Gázai övezetbe szállították őket - jelentették be a palesztinok lakta tenger menti térség egészségügyi hatóságai.

A holttestek azonosítását szolgáló génteszteket a Gázai övezeti Hán-Júniszban működő Nasszer kórházban végzik el, és azt követően a családok eltemethetik hozzátartozóikat.

A Hamász kedden arról értesítette a közvetítőket, hogy további négy izraeli holttestét készül az este folyamán átadni az izraeli hatóságoknak.

Izrael kedden arról értesítette az ENSZ-t, hogy mindössze 300 teherautót enged be segélyszállítmányokkal a Gázai övezetbe szerdától, a felét annak, amennyiben megállapodtak. Ugyanakkor nem engednek be sem üzemanyagot, sem gázt a térségbe a humanitárius infrastruktúra kifejezett igényeinek biztosításának kivételével - derül ki egy ENSZ-jegyzékből.

Olga Cserevko, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) gázai ügyekért felelős szóvivője megerősítette, hogy erre vonatkozóan értesítést kaptak az izraeli hadsereg palesztin polgári ügyek koordinálásával foglalkozó részlegétől (COGAT).

A COGAT még pénteken közölte, hogy a tűzszünet ideje alatt naponta körülbelül 600 segélyszállító teherautót várnak a Gázai övezetbe. A mostani értesítés viszont már arról szól, hogy korlátozásokat vezettek be, mert "a Hamász megsértette a túszok holttesteinek átadatásáról szóló megállapodást".

(MTI nyomán)