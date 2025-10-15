Háború :: 2025. október 15. 11:10 ::

Az Egyesült Királyság fél év alatt több mint 85 ezer drónt szállított a kijevi rezsimnek

Nagy-Britannia fél év alatt több mint 85 ezer katonai drónt szállított Ukrajnának - közölte szerdán a brit védelmi minisztérium. A tárca bejelentette azt is, hogy a brit légierő az év végéig meghosszabbítja járőrözését a kelet-európai légtérben.

A minisztérium tájékoztatása szerint a brit kormány az idén 600 millió fontot (több mint 270 milliárd forintot) fordított az ukrán fegyveres erőknek szánt drónok gyártásának felgyorsítására.

Az összeg az Ukrajna számára összeállított 4,5 milliárd fontos (több mint kétezer milliárd forintos) idei brit katonai támogatási csomag része.

A szállítmányokban több tízezer rövid hatósugarú, videótávirányítással üzemeltetett (first-person view, FPV) drón is szerepel. Ezek az eszközök precíziós csapásmérésekre, felderítésre és a frontvonalak mögötti orosz haditevékenység akadályozására használhatók, és lehetővé teszik a szembeszállást a tömeges orosz drónhasználatra épülő taktikával - fogalmaz szerdai ismertetésében a brit védelmi minisztérium.

A brit kormány már a nyár elején bejelentette, hogy az idei év egészében százezer drónt ad Ukrajnának, csaknem tízszer annyit, mint tavaly.

A londoni védelmi tárca szerdán közölte azt is, hogy a brit királyi légierő (RAF) 2025 végéig meghosszabbítja részvételét a NATO Keleti Őrszem (Eastern Sentry) nevű kelet-európai légtérellenőrző műveletében.

Az RAF Typhoon típusú harci repülőgépei szeptemberben kapcsolódtak be a légi járőrözésbe Lengyelország felett, miután orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe.

A gépek a kelet-angliai Coningsby mellett működő támaszpontról felszállva már eddig is több légtérellenőrző repülést hajtottak végre Lengyelország légterében. Tevékenységüket Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek segítik.

A londoni védelmi minisztérium "védelmi jellegű repüléseknek" nevezte szerdai tájékoztatásában a brit Typhoon gépek lengyelországi légi járőrözéseit.

A tárca közölte azt is szerdai tájékoztatásában, hogy London Moldovába telepít katonai drónok elhárításában jártas brit szakértőket, akik drónelhárítási módszerekre képzik ki a moldovai fegyveres erőket.

(MTI)