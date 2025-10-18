Háború, Videók :: 2025. október 18. 22:46 ::

Csalódtak Kijevben, mert Trump Tomahawk-segély helyett inkább Putyinnal tárgyal

Miután kiderült, hogy Trump és Putyin Budapesten fog tárgyalni, az amerikai elnök visszakozott a rakétaszállítás ügyében.

Sokan csalódással fogadták Kijevben a hírt, hogy Donald Trump nem ad át Tomahawk rakétákat Ukrajnának. Bár Volodimir Zelenszkij több mint két órát töltött az amerikai elnöknél és a találkozót szívélyesnek nevezték az érintettek, az ukrajnai elnök üres kézzel távozott.

„Az Egyesült Államok elnöke azt mondta, hogy Tomahawk rakétákat adhat Ukrajnának az elnökünk, Zelenszkij kérésére. De azt hiszem, ez csak egy játék volt. Valójában Ukrajna nem fogja megkapni ezeket a rakétákat. Pedig nagy szükségünk lenne rájuk, hogy véget vethessünk ennek a háborúnak" - értékelt egy ukrán katonatiszt Roman Vinnyicsenko.

Trump korábban azt sugallta, hogy kész a rakéták átadására. A helyzet azonban megváltozott, miután kiderült, hogy az amerikai és az orosz elnök hamarosan Budapesten tárgyal majd a békéről.

Trump már a találkozó előtt kijelentette, hogy mégsem küld Tomahawkokat Ukrajnába

Donald Trump még a pénteki munkaebédet megelőzően, újságírók előtt jelezte, hogy nem áll készen arra, hogy Ukrajnának szállítson Tomahawk cirkálórakétákat, és „reméli, sikerül lezárni a háborút még azelőtt, hogy felmerülne a nagy hatótávolságú rakéták bevetése." A Tomahawkoktól az ukrajnaii elnök azt várná, hogy az orosz olaj- és energiaipari létesítmények ellen bevetve jelentősen gyengítsék Putyin háborús gazdaságát.

Volodimir Zelenszkij a kétoldalú találkozó után elmondta: ő és Trump beszéltek a nagy hatótávolságú rakétákról, de úgy döntöttek, hogy nem nyilatkoznak a kérdésről, „mert az Egyesült Államok nem akarja, hogy az események eszkalálódjanak".

A találkozót követően Donald Trump a közösségi médiában mind Kijevet, mind Moszkvát felszólította, hogy „álljanak meg ott, ahol vannak", és fejezzék be a háborút. A Truth Socialön azt írta, hogy „érdekes és szívélyes" volt a munkaebéd, de ahogy Putyinnak, úgy most az ukajnai elnöknek is megmondta, hogy "itt az ideje véget vetni a harcoknak és megállapodást kötni."



Donald Trump amerikai elnök újságírói kérdésekre válaszol (fotó: AP)

A budapesti találkozó híre mindent megváltoztatott

A Trump–Zelenszkij találkozóra egy nappal azután került sor, hogy Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megállapodtak abban, hogy hamarosan Magyarországon találkoznak és egyeztetnek a háború befejezésének részleteiről.

Trump pénteken ugyan arról beszélt, hogy reméli, a tervezett budapesti találkozó közelebb hozza a háború végét, annak lehetőségét sem zárta ki, hogy az orosz elnök megpróbál időt nyerni magának.

„De" - felelte arra az újságírói kérdésre, hogy nem aggódik-e amiatt, hogy Putyin időhúzásra játszik. „Tudja, egész életemben a legjobbakkal játszottam, és nagyon jól jöttem ki belőle" - tette hozzá.

„Azt hiszem, (Putyin) alkut akar kötni" - jelentette ki az USA elnöke, hozzátéve: mind Zelenszkij, mind Putyin készen állt a háború befejezésére, de a köztük lévő személyes ellenségeskedés késleltette a folyamatot. „Most már csak annyi a dolgunk, hogy egy kicsit kijönnek egymással" - mondta.

Zelenszkij szerint Putyin csak húzza az időt

Zelenszkij újfent megerősítette meggyőződését, miszerint Putyin „nem áll készen" a békére, de hozzátette, biztos benne, hogy az Egyesült Államok segítségével „meg tudják állítani ezt a háborút".

A Fehér Házban tartott találkozó után - még a sajtótájékoztatója előtt - Zelenszkij telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a megbeszélésen történtekről.



Volodimir Zelenszkij Washingtonban (fotó: AP)

Ukrajna elnöke megerősítette, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke is részt vett a híváson, valamint Alexander Stubb finn, Jonas Gahr Støre norvég, Keir Starmer brit, Giorgia Meloni olasz kormányfők, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár.

Zelenszkij elismerte, hogy a „legérzékenyebb és legnehezebb" kérdés az volt a tárgyaláson, hogy mi legyen Ukrajna területi integritásával.

Trump: Orbán remek vezető

Az amerikai elnök által csütörtökön belengetett budapesti találkozó közte és az orosz elnök között előreláthatóan két héten belül megvalósul. Még a Zelenszkijjel folytatott munkaebéd előtt újságírói kérdésre, hogy miért pont Budapesten tervez találkozni az orosz elnökkel, Trump azt válaszolta, hogy ő és Vlagyimir Putyin is szeretik a magyar kormányfőt. Magyarországot biztonságos országnak tartja, amit Orbán Viktor remekül vezet, ezért úgy döntöttek, ő és Putyin, hogy „Orbánnal leszünk", aki Trump szerint „nagyon jó házigazda lesz."

Az orosz elnökkel legutóbb augusztusban, Alaszkában találkozott személyesen Trump. Az a csúcstalálkozó nem hozott áttörést: nem lett tűzszünet, sem egyéb megállapodás. Trump akkor Zelenszkijre hárította a felelősséget, míg Putyin a „megértésről" beszélt.

