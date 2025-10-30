Háború :: 2025. október 30. 17:32 ::

Putyin parancsba adta több körülzárt térségre a külföldi média akadálytalan áthaladásának biztosítását

Elfoglalta a Harkiv megyei Szadove és a Zaporizzsja megyei Krasznohirszke települést az orosz hadsereg Ukrajnában - közölte csütörtökön a moszkvai katonai tárca.

A minisztérium az orosz hadvezetés által bekerítettnek nyilvánított Kupjanszk és Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) városokból és környékükről orosz előrenyomulásról, valamint visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be. A beszámoló szerint az ukrán fél kilenc saját katonáját abból a 12-ből, aki az ukrán 14. dandárból szerdán megadási szándékát jelezte, FPV-drónok bevetésével megölt, az orosz hadseregnek csak hármukat sikerült megmentenie.

A tárca csütörtökön közölte: Vlagyimir Putyin orosz elnök parancsba adta, hogy az orosz fegyveres erők biztosítsák a külföldi újságírók, köztük az ukránok akadálytalan áthaladását a körülzárt Pokrovszk, Dimitrov (Mirnohrad) és Kupjanszk területére. Az orosz parancsnokság ezekben a térségekben kész öt-hat órára felfüggeszteni a harci cselekményeket, folyosót biztosítva a külföldi média ki- és bejutása számára.

A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az utóbbi egy napban a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében csaknem másfél ezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca szerint az orosz haderő az éjszaka folyamán nagy hatótávolságú légi, tengeri és szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal tömeges csapást mért ukrán hadiipari vállalatokra, valamint az őket kiszolgáló energetikai létesítményekre, továbbá katonai repülőterekre. A támadást a minisztérium orosz polgári létesítmények elleni ukrán "terrortámadásokkal" igazolta.

A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel továbbá nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek összeszerelésének és tárolásának helyszíneit, valamint vasúti objektumokat, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, két harckocsit és 11 egyéb páncélozott harcjárművet, nyolc irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, továbbá 192 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)