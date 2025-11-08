Háború :: 2025. november 8. 10:19 ::

"Még ha parancsot is kapnánk a visszavonulásra, valószínűleg nem élnénk túl" - szinte teljesen elfoglalták az oroszok Pokrovszkot

A végéhez közelednek a harcok a kelet-ukrajnai Pokrovszkban, jelenleg az oroszok csapatok ellenőrizhetik a város több mint 90 százalékát a német Bild újságírójának információi szerint. Az ukrán vezetés ragaszkodott a település visszavonulás nélküli védelméhez, ám ezért most súlyos árat kell fizetnie a közeli Mirnográd város ukrán védőinek, akik biztos halál és az orosz hadifogság között választhatnak. Horváth Dániel alábbi írása a Híradón jelent meg.



Zelenszkij Donyeckben állomásozó ukrán katonákkal tárgyal (kép: YT)

Az orosz hadsereg ezekben a napokban készül befejezni Pokrovszk elfoglalását. Pokrovszk és Mirnográd városok (korábban összesen 106 000 lakossal) az ukrán hadsereg eddigi legsúlyosabb veresége lehet. A német Bild több forrásból is megtudta, hogy az ukrán hadseregben és hírszerző szolgálatokon belül is nagyon borúsan ítélik meg a helyzetet.

Az ukrán hadsereg és kormány hivatalos csatornái továbbra is azt állítják, hogy a helyszínen övék a kontroll, és az orosz hadsereget visszaszorítják, a valóság azonban már más képet mutat, alig maradt ukrán kézen lévő terület a városban.

A bekerítés a létező legrosszabb forgatókönyv

A Bild által megszerzett információk szerint ukrán katonai körökben a legfontosabb kérdés az, hogy katonáik valóban szembesülhetnek-e a bekerítéssel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felelőssége ismét fokozottan felmerül; megint azzal vádolják, hogy nem biztosította, hogy az ukrán csapatok visszavonulása biztonságos körülmények között történjen meg.

Zelenszkijt 2023-ban hasonló helyzetben már érték hatalmas kritikák Bahmut városának makacs védelméhez való ragaszkodása miatt. Állítólag akkoriban közvetlen konfliktus alakult ki a katonai vezetéssel, amely a korábbi kivonulást szorgalmazta.

Egy ukrán diplomata a Bildnek elmondta: „Igen, a minta hasonló. Hősiesen védekezünk, azt állítjuk, hogy Oroszország rosszabb helyzetben van, mint mondja – aztán visszavonulunk.”

Zelenszkij támogatói azonban azzal érvelnek, hogy ezen pozíciók megtartása a veszteségek ellenére több okból is fontos. Először is, hogy tovább gyengítsék az ottani orosz hadsereget, másodszor pedig, hogy elkerüljék a nemzetközi tekintélyvesztést, különösen Donald Trump amerikai elnökkel szemében.

A fő aggodalom az, hogy egy súlyos vereség jelentősen megváltoztathatja Trump retorikáját, aki végérvényesen eltávolodhat Ukrajnától. Pokrovszk és Mirnográd elvesztése szimbolikus következményekkel járhat Washingtonban.

Putyin most mindent belead

Egy ukrán katonai tisztviselő a Bildnek elmondta, hogy a vitatott területen a helyzet rendkívül nehézzé vált, és nem világos, hogy milyen mértékben lehet megakadályozni a bekerítést, és hogy egyáltalán lehetséges-e a kivonulás. „Putyin most mindent bevet ebben a régióban, amit tud” – mondta a magas rangú katonatiszt.

Egy Pokrovszk közelében állomásozó katona a következőket nyilatkozta a Bildnek: „A helyzet rendkívül rossz. A város 80 százalékát elvesztettük, még mindig 20 százalékért harcolunk, de ott is veszítünk. A mirnográdi és délebbre fekvő fiúk még rosszabb állapotban vannak; gyakorlatilag körül vannak véve.”

Ugyanezt erősítette meg egy ukrán katona Mirnográdban, Pokrovszktól mintegy 7 kilométerre keletre, aki a Bildnek ezt nyilatkozta:

„Még ha parancsot is kapnánk a visszavonulásra, valószínűleg nem élnénk túl. Valószínűleg egyikünk sem érné el élve Rodinszkét. Jobb, ha a helyünkön maradunk, és hagyjuk, hogy végül kiszabadítsanak vagy elfogjanak minket.”

Az állítólagos ellentámadások túl kevesek és túl későiek voltak – nyilatkozta egy tiszt a Bildnek. „Ezt egy hónappal ezelőtt kellett volna megtenniük, amikor az első oroszok beléptek a városba. Most haszontalan, és csak még több emberünkbe kerül” – mondta a tiszt, aki – a többi érintett katonához hasonlóan – névtelenségben kívánt maradni.

A Bild cikke, amelyben 80 százalékos orosz kontrollról írtak, szerdán született, azonban a cikk szerzője csütörtökön friss információkkal jelentkezett a közösségi médiában, ahol olyan térképet publikált, amelyen már csak minimális ukrán jelenlét mutatkozik a városban.

A The Economist információi is megerősítik , hogy a gyorsan kifejlődő orosz sikerben kulcsszerepet játszott, hogy Oroszország magasabb szintre lépett a drónhadviselésben. Ugyan Ukrajna is rekordszámú drónosztagot vetett be a térségben, de az erőforrásokban jóval elmaradnak az orosz lehetőségektől.

Az olyan elit alakulatok, mint például az orosz Rubikon, amelyek közvetlenül a moszkvai védelmi minisztériumnak tartoznak beszámolási kötelezettséggel, teljesen leuralták az eget. A drága száloptikás rendszerrel működtetett, zavarásnak ellenálló orosz drónok a csata után pókhálószerűen terítették be kábeleikkel a környező harcmezőket.

A harcmezőkön főként az idén elterjedt új technológia nemcsak zavarásbiztossá tette a csapásmérő eszközöket, hanem nagyobb hatótávolságot is lehetővé tett számukra, mivel az optikai kábeleken keresztüli kommunikációnak jóval kisebb az energiaigénye, mint a rádiójel alapú kommunikációnak.

Hogy Oroszország képes-e továbbra is fenntartani a mostanihoz hasonlóan intenzív támadásait, az egyelőre nem biztos. Az eddig elért, viszonylag csekély területi eredmények hatalmas véráldozattal jártak, azonban Ukrajna tűrőképessége sokkal kisebb, mint Oroszországé. Pokrovszk védelmének összeomlása arra utal, hogy az oroszok egy olyan működő megoldást alkalmaznak, amellyel szemben Ukrajna képtelen eredményesen ellenállni.