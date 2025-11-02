Háború, Publicisztika :: 2025. november 2. 16:49 ::

Katasztrófa Pokrovszknál: Ukrajna eddigi legsúlyosabb veresége körvonalazódik

Tarthatatlan a helyzet, az ukrán hadsereg eddigi legsúlyosabb veresége bontakozik ki a kelet-ukrajnai Pokrovszk városában. Elképesztő fölényben van az orosz hadsereg, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nyolcszoros túlerőben vannak, a front városhoz közeli szakaszain szerinte 170 ezer orosz katona gyűlt össze. Orosz és ukrán források is arról tájékoztatnak, hogy Pokrovszknál az orosz hadsereg majdnem teljesen bekerítette az ukrán védőket. Vlagyimir Putyin orosz elnök nemzetközi újságírókat hívott a városba, hogy meggyőződjenek a harcok állásáról. A város elvesztése esetén nyugati irányban már nincsenek hasonlóan komplex védelmi erődítmények, így felgyorsulhat az ukrán területvesztés üteme.

Összeomló védelem

A kelet-ukrajnai Pokrovszk ostroma a negyedik éve tartó háború egyik legvéresebb és legfontosabb csatájává vált. Az Euromaidan Press, az Atlantic Council, a The Kyiv Independent és több haditudósító beszámolója alapján egységes kép rajzolódik ki.

Az orosz csapatok már 2024 végén megérkeztek Pokrovszk határához, ekkor a korábban hatvanezres település több elővárosát is elfoglalták. Az események most azonban komoly lendületet vettek: már nem csak a bekerítés fejeződött be szinte teljes mértékben, hanem alig két hét leforgása alatt Pokrovszk központját is részben ellenőrzésük alá vonták az orosz csapatok.

Az utóbbi napokban a várost védő három ukrán dandárt – a 25. ejtőernyős, a 38. tengerészgyalogos és a 155. gépesített – szinte teljesen bekerítették az oroszok. A katlan gyomrában lévő Mirnohrad város felőli egyetlen nyugati kijárat már orosz tüzérségi és drónellenőrzés alatt áll.

Az utolsó visszavonulási útvonal mindössze néhány kilométer széles. A katlanban maradt védőknek kevés esélye van a menekülésre, mivel a hírhedt orosz Rubikon alakulat drónjai ellenőrzik a területet. Az alakulat Telegram-csatornájára kiugró mennyiségű sikeres találatról szóló videó került fel az elmúlt napokban.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a térségben az orosz haderő soha nem látott tömeget vont össze: Zelenszkij becslése szerint 170 ezer katona és több száz páncélos vesz részt a Pokrovszk elleni hadműveletben. A város elvesztése stratégiai katasztrófa lenne: Donyeck megye logisztikai központját veszítené el Kijev, ami megnyithatja az utat az oroszok előtt Dnyeper folyóig tartó nyugati terjeszkedés, valamit Kramatorszk és Szlovjanszk északi bekerítése felé.

Fontos kiegészítés, hogy a városon belüli frontvonalakról nincsenek pontos ismeretek, a helyzet óráról órára változik. Zelenszkij könnyen lehet, hogy eltúlozza a támadó orosz csapatok fölényét, hogy az esetleges vereség érthetőbb, vagy a tartalékokat bevetve elért sikeres védelem szenzációsabb legyen.

Eddig csak az nyert egyértelmű bizonyítást, hogy a város legközpontibb területein is jelen vannak az orosz csapatok Az oroszok állítják, hogy az erőik már ténylegesen megvalósították a bekerítést, de a valójában még nem lehet biztosan tudni, hogy csak szórványos beszivárgó csapatok vagy a főerők törték át magukat a védelmi állásokon. Az eddigi információk alapján a derekasan kitartó ukrán védők most hatalmas bajban lehetnek.

Russian troops seize half Pokrovsk, raise flag on W. outskirts; enter Mirnograd's 8th district, fight near Mine 5/6. AFU drones falter vs Rubicon air dominance—Bakhmut-style collapse looms as Syrskyi rages. pic.twitter.com/nFamJ5bUPJ October 30, 2025

Szeverodonyeck, Bahmut és Avgyijivka eleste után még fel lehetett állni

Az Euromaidan Press és a The Kyiv Independent szerint a helyi parancsnokok még nem adtak parancsot a visszavonulásra, noha a hátráláshoz most már valószínűleg túl késő lenne. A várost körülvevő területet orosz drónok és tüzérség uralja, az utánpótlási útvonalakat folyamatosan támadják.

A helyzetet jól jellemzi az ukrán drónellátásban fontos szerepet vívő Szerhij Szternenko bejegyzése : „Avgyijivkánál, Vuhledárnál, Szudzsánál is az utolsó pillanatig vártunk. Minden alkalommal súlyos veszteségekkel vonultunk vissza, rengeteg eszközt és bajtársat hátrahagyva. Most ismét ugyanaz történik.”

A pokrovszki vereség lehetősége az eddigi kelet-ukrajnai városostromokkal ellentétben már magában hordozza a lehetőségét, hogy Ukrajna a krónikus emberhiánnyal és a nyugati segítség kimerülésével már nem lesz képes jelentős területek feladása nélkül talpon maradni.

Bahmut és Avgyijivka városok tavalyi és tavalyelőtti elvesztése szintén fájó veszteségek voltak, de akkor még nem forgott kockán a városok elvesztésével a háború elvesztése is. Ukrajna most lehetőségei végéhez közeledik, ezért lesz az eddigi legsúlyosabb csapás, ha nem sikerül fenntartani a védelmet.



Orosz harckocsi úton a tűzelőállása felé, egy nem megnevezett kelet-ukrajnai helyen (fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium)

Zelenszkij: „Rossz a helyzet, de nincs teljes bekerítés”

Az ukrán elnök pénteken elismerte, hogy orosz egységek már Pokrovszkban vannak, ugyanakkor tagadta, hogy a város teljesen elesett volna.

„Megsemmisítjük őket, amennyire tudjuk, de meg kell óvnunk a személyi állományunkat” – mondta Zelenszkij. A helyszínre utazott Olekszandr Szirszkij tábornok, a hadsereg főparancsnoka is, aki szerint a harcok jelenleg „városi környezetben zajlanak, rendkívül összetett logisztikai feltételek között”.

A védelmi erők drónokat vetnek be az utánpótlásra, ám ezek nem tudják pótolni a földi szállítmányokat. A Deep State Map interaktív térképe szerint mindössze 3–5 kilométer szélességű a nyitva maradt folyosó (ez annyira szűk területet jelent, amelyen már könnyen lehetetlen lehet a város ellátása a gyakorlatban).

Putyin „tűzszünetet” ajánlott – az újságíróknak

Miközben Moszkva katonai fölényét hirdeti, Vlagyimir Putyin váratlanul „néhány órás tűzszünetet” ajánlott Pokrovszk és Kupjanszk térségében, hogy – saját szavaival – „az újságírók meggyőződhessenek a bekerített ukrán egységek állapotáról”. A kijevi külügy szerint ez nyilvánvaló dezinformációs kísérlet, amelynek célja a nyugati közvélemény manipulálása.

Elemzők szerint Putyin ezzel azt akarja sugallni Washingtonnak és Brüsszelnek, hogy Ukrajna katonailag már nem tudja tartani magát, és ideje tárgyalni az orosz feltételekről. Az orosz elnök ezzel párhuzamosan a nukleáris képességek fejlesztési eredményeit is hangsúlyozta, amely szintén nyomásgyakorlásnak szánhatott a Nyugat felé.

Emberhiány és fáradó hadsereg

Az Atlantic Council elemzése is azt a következtetést vonja le, hogy a pokrovszki kudarc legfőbb oka, hogy Ukrajna súlyos emberhiánnyal küzd. A harcok negyedik évében a fronton szolgáló katonák átlagéletkora 38–40 év, miközben a 18–25 éves korosztályból alig akad önkéntes.

A mozgósítási törvény módosítása hónapok óta nincs napirenden, a frontvonalon pedig becslések szerint pedig legalább havi tízezer új katonára lenne szükség a veszteségek pótlásához. Eközben a részleges utazási korlátozások nyár végi enyhítése után legalább százezer fiatal férfi hagyta el az országot.

A fronton harcoló egységek közül többen „túlterheltek és alulfelszereltek” – a harci morál zuhan, miközben a drónok és tüzérségi támadások mindennapossá váltak.

Pokrovszk eleste akár az ukrán városvédelmi doktrína végét jelentheti

Kijev az elmúlt években a nagyvárosok megerősítésére építette védelmi stratégiáját, miközben a nyílt terepeket szándékosan elhagyta. A drónháború korszakában ez a megközelítés visszaüt: a városokban nehezebb a célfelderítés, és a védők kevésbé tudják kihasználni a tűzerő és a drónok fölényét. „A drónok nyílt terepen működnek hatékonyan – a városokban viszont minden pince, minden ház fedezéket nyújt az orosz gyalogságnak” – fogalmazott egy francia elemző, Clément Molin.

Tragikus kilátások

A városban mára alig ezer civil maradt a korábbi hatvanezerből. A kórházak részben megsemmisültek, a mentők nem tudják elszállítani a sebesülteket. A frontvonal utcáról utcára tolódik, a helyiek szerint „Pokrovszk már nem város, hanem rommező”.

Az ukrán hadvezetés számára most egyetlen kérdés maradt: megpróbálják-e kitartani Pokrovszkot, vagy elrendelik a kivonulást, hogy megmentsék a maradék haderőt. A döntés mindkét esetben fájdalmas lesz – az egyik a város elvesztését, a másik a tízezrek életét jelentheti.

Ha még van tartaléka az ukrán haderőnek, azt az elkövetkező napokban kell bevetnie, különben a város elesik.

Ha Pokrovszk elbukik, az nem csupán taktikai vereség lesz – hanem stratégiai fordulópont. Az ukrán védelem keleti pillére omlik össze, és újabb területek nyílnak meg az orosz hadsereg előtt. A háború negyedik évének végére ez a város válhat az ukrán ellenállás tragikus szimbólumává – a hely, ahol a kimerült hadsereg és a túlerő találkozott.

Horváth Dániel – hirado.hu