Ukrán hírszerzési forrás: ez a korrupciós botrány olyan súlyos, mint egy atomcsapás

Nem csitul a korrupciós botrány Ukrajnában: az Enerhoatom körüli sikkasztás kapcsán már legfelsőbb, miniszteri és elnöki tanácsadói szinten hullanak a fejek, az Economist egyik hírszerzési forrása atomtámadáshoz hasonlította az ügy következményeit.

"Ez olyan súlyos, mint egy atomcsapás” – mondta egy ukrán hírszerzési forrás az amerikai lapnak a korrupciós ügyről és ennek következményeiről.

Az Economist kifejti: az ügynek a frontvonalra és Ukrajna nemzetközi támogatására is hatása lesz.

A fronton egyrészt kevesebb katona fogja azt érezni, hogy van értelme harcolni az oroszok ellen, ha otthon a korrupt elit közben meggazdagszik, és az eleve súlyos dezertálási probléma végzetessé válhat. Ukrajna külföldi partnerei pedig kevésbé lesznek hajlandók még több pénzt küldeni a megtámadott országnak, ha azt úgyis ellopják. (Amire a botrány kirobbanása nélkül is óriási tétekben lehetett volna fogadni kezdettől fogva... - a szerk.)

A lap ettől függetlenül azt állítja, "nem valószínű", hogy Volodimir Zelenszkij elnök tudott volna a sémáról, és "egészen biztos", hogy nem is az ő vezetése alatt kezdődött az ügy: nyomozati anyagok szerint az Enerhoatom körüli túlszámlázási séma még a 2000-es évekig nyúlik vissza.

"Ha Zelenszkij tudta volna, milyen szintű a bűnözés, soha nem törölte volna el ezt a törvényt júliusban" – mentegette a főbohócot egy ukrán korrupcióellenes hivatalhoz (NABU) közelálló forrás, utalva arra, amikor a nyáron az ukrajnai zsidó vezetés megpróbálta megszüntetni a korrupcióellenes hivatalok működését. A döntést végül Zelenszkij megvétózta.

A lap végül arról ír: elég jó esély van arra, hogy Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök megbukik majd a korrupciós séma miatt, holott a befolyásos tanácsadó kevés szövetségese szerint neki semmi köze nem volt az Enerhoatom-ügyhöz, csak bűnbakot akarnak belőle csinálni.

Bő egy hete tárta fel az ukrán NABU, hogy az Enerhoatom állami energiavállalatnál hosszú éveken át 10-15%-kal túlszámláztak gyakorlatilag minden megrendelést, a séma szereplői ezzel több százmillió dollárt sikkasztottak el.

Aresztovics: összeállt a nagy terv, le fogják váltani Zelenszkijt

Olekszij Aresztovics korábbi elnöki tanácsadó a Telegramon osztotta meg a gondolatait az ukrán elitben zajló eseményekről.

– Zelenszkij eltávolításával együtt folyamatban van az a folyamat is, amelynek során a »háborús kabinet« tagjait főnökük távozása után elszakítják az ország irányításában betöltött bármilyen lehetséges szereptől. Ezek a polgárok hatástalannak bizonyultak az ország védelmében, és képtelenek megállapodásokra – írta a korrupciós botrányokra reflektálva.

Hozzátette, hogy akik elmenekültek az országból, azok abban reménykedhetnek, hogy így talán elkerülhetik a büntetést, de ez valójában nincs így. Szerinte különösen azoknak kell tartaniuk a felelősségre vonástól, akik amerikai pénzeket loptak el. Kiemelte, hogy az ukrán parlamentnek kiemelkedő szerepe lesz a hatalomváltásban, majd azután egy választás előkészítése kezdődik, amelynek része lesz a tárgyalás Oroszországgal egy béke elérése érdekében. Aresztovics kiemelte, hogy a következő ukrán elnök kinevezésébe a Nyugatnak jelentős befolyása lesz.

Olekszij Aresztovics volt ukrán hírszerzőtiszt, 2014 és 2015 között aktívan harcolt az orosz felkelők ellen Kelet-Ukrajnában. 2019-ben megjósolta , hogy Oroszország 2022 és 2024 közt meg fogja támadni Ukrajnát. 2023-ban azonban egy őszinte nyilatkozat miatt menesztették, Aresztovics ezután Zelenszkij ellen kezdett el kampányolni.

(Portfólió nyomán)