Háború :: 2025. december 11. 11:01 ::

Már csak egy túsz holtteste van a Gázai övezetben - így hát a zsidók a háború folytatására készülnek

November eleje óta a Hamász több tucat gázait küldött az izraeli ellenőrzés alatti területeket elválasztó gázai "sárga vonal" tesztelésére, és ezért várható eszkalációra figyelmeztetett az izraeli hadsereg csütörtökön.



Mit lehet itt még lerombolni?... Dzsabalia menekülttábor romjai napjainkban, egészen pontosan 2025. december 7-én (fotó: Jehad Alshrafi/AP)

"A terrorszervezetek eszkalációra készülnek. Ilyen ütemben a hadsereg kénytelen lesz támadni a Hamász által ellenőrzött területeket"- jelentették a hadsereg Gázai övezetnél állomásozó tisztjei a Walla hírportálnak.

November eleje óta 31 incidensben 42 "terroristának" sikerült átlépnie a sárga vonalat, akik több esetben lövéseket adtak le az ottani izraeli erőkre, mielőtt ártalmatlanították őket. Ezeket a próbálkozásokat szélesebb eszkaláció előkészületeinek tekintik a hadseregben.

A "sárga vonal" betonakadályokkal és jelzésekkel választja el a Hamász által ellenőrzött területeket az izraeli hadsereg ellenőrzése alatt álló részektől, amely a Gázai övezetnek mintegy 54 százaléka.

A világos elhatárolás ellenére a Hamász számos alkalommal behatolt az Izrael által ellenőrzött területre, s ez a gázai hadosztály tartalékos tisztjei szerint "újabb bizonyíték arra, hogy a Hamász helyreállítja katonai erejét."

A hadsereg adatai szerint a Hamász többször pénzért küldött a vonalhoz "terroristákat" és ártatlan civileket, hogy teszteljék a katonák éberségét, hírszerzési információt gyűjtsenek a reakcióidőkről, és robbanóeszközöket helyezzenek el, s ezek a kísérletek egyre nagyobb éberségre késztetik az ottani katonákat.

"A Hamász és más terrorszervezetek alkalmat keresnek a csapatok elleni támadásokra és merényletek végrehajtására, és ezen túl eszkalációra készülnek. Ez a helyzet állandó éberséget, fokozott készültséget és rendkívül gyors reakciót követel a földről és a levegőből. A csapatoknak folyamatosan elemezniük kell a terepet, meg kell törniük a rutint, és mindig újra kell tervezniük a működésüket, hogy az ellenség ne értse meg, hogyan dolgozik a hadsereg" - idézte a hírportál az hadsereg egyik helyi tisztjét.

"Ez az állapot nem fog sokáig fennmaradni, és ebben az ütemben a hadseregnek előbb-utóbb támadnia kell majd a Hamász által uralt területeket" - állították a katonaság képviselői.

"A Hamász elmúlt havi kísérletei újabb bizonyítékai katonai újjáépülésének, ezért létfontosságú, hogy lefegyverezzék. A háború céljai nem teljesültek" - tették hozzá az hadseregnél.

Izrael október közepén tűzszünetet között a Hamásszal, amelynek első szakaszában 72 órán belül át kellett volna adni a Gázai övezetben őrzött összes túszt és holttestet. Jelenleg már csak egy halott túsz található az övezetben, s földi maradványainak Izraelbe juttatásakor meg kellene kezdődnie a második szakasz tárgyalásainak a Gázai övezet jövőjéről, benne a Hamász amerikai tűzszüneti tervben szereplő lefegyverzéséről.

(MTI nyomán)