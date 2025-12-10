Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. december 10. 17:52 ::

Egyetlen hadsereg felelős a 2025-ben megölt újságírók csaknem feléért - és nem az oroszokról van szó

Világszerte 67 újságírót öltek meg munkavégzés közben – közölte a Riporterek Határok Nélkül nevű szervezet. A megölt újságírók 2024. december 1. és 2025. december 1. között vesztették életüket világszerte.



Izraeli katonák 2025. augusztus 18-án (fotó: Elke Scholiers / Getty Images)

2023 októbere óta közel 220 újságírót ölt meg az izraeli hadsereg, legalább 65-üket azért gyilkolták meg, mert tudósítottak, vagy épp munka közben érte őket a halál – olvasható a kedden nyilvánosságra hozott jelentésben.

Két kivételt leszámítva mindenkit a szülőföldjén ért a halál

Mexikó a világ második legveszélyesebb országa a sajtómunkások számára – idén kilenc újságírót gyilkoltak meg az észak-amerikai országban, ami az elmúlt három év legmagasabb száma. A tendencia Latin-Amerika-szerte terjed: a világon meggyilkolt újságírók negyede abból a régióból származik.

A friss kutatás arra is rámutatott, hogy Ukrajnában az orosz hadsereg folyamatosan célba veszi a külföldi és ukrán riportereket, Szudán pedig szintén halálos veszélyt jelent a sajtósok számára.

A számokból az is kiderült, hogy a vizsgált időszakban mindössze két újságíró halt meg saját hazáján kívül – egy francia fotóriporter Ukrajnában, illetve egy salvadori riporter Hondurasban. Utóbbi több mint 10 éve élt Hondurasban. Minden más áldozatot saját országában öltek meg.

Börtönsorsok és eltűnések

Negyvenhét országban összesen ötszázhárom újságíró van letartóztatásban jelenleg. Ezen a listán Kína foglalja el az első helyet (121 fő), amit Oroszország (48 fő) és Mianmar (47 fő) követ. Oroszország tartja fogva a legtöbb külföldi újságírót (26 ukrán állampolgárt) a világon.

Per pillanat 135 újságírót tartanak nyilván eltűntként 37 országban – néhányukról már több mint 30 éve nem hallott senki. Szíriában 37 újságíró hollétéről nincs információ: sokuk börtönbe vagy fogságba került, de egyszerűen nem tudni, mi lett a sorsuk. A világ eltűnt újságíróinak 72 százaléka a Közel-Keleten vagy Latin-Amerikában tűnt el, főként Szíriában, Irakban és Mexikóban.

A Riporterek Határok Nélkül tudomása szerint jelenleg 20 újságírót tartanak fogva túszként világszerte. Jemenben 2025-ben hét újságírót raboltak el a húti lázadók, míg Szíriában egy dzsihadista csoport tart fogva több zsurnalisztát.

Láthatáron a "tűzszünet új szakasza" Gázában

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök december hetedikén jeruzsálemi sajtótájékoztatón közölte, hogy közel a gázai tűzszünet második szakasza, amely a Gázai övezet jövőjének rendezésére irányul.

Netanjahu tájékoztatása szerint majdnem a végéhez ért a tűzszüneti megállapodás első, az izraeli túszokat Izraelnek visszaadó szakasza, miután már csak egy izraeli túsz holtteste található a Gázai övezetben.

Friedrich Merz német kancellár nyilatkozatában üdvözölte Donald Trump amerikai elnök gázai tűzszüneti tervét, és hangsúlyozta az egyezmény következő szakaszának fontosságát.

Merz izraeli látogatása előtt néhány héttel Németország feloldotta az Izraelre vonatkozó részleges fegyverexport-embargót. Első alkalommal látogatott Jeruzsálembe meghatározó európai vezető azóta, hogy a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2024. novemberben elfogatóparancsot adott ki Netanjahu ellen háborús bűnök miatt.

(Index - MTI nyomán)