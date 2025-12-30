Háború :: 2025. december 30. 20:42 ::

Zelenszkij azt állítja, amerikai katonák ukrajnai jelenlétéről is tárgyalt Trumppal

A biztonsági garanciák részeként amerikai katonák állomásozhatnak a jövőben Ukrajnában, erről is egyeztetett Donald Trumppal Volodimir Zelenszkij a hétvégén Washingtonban - legalábbis ezt állítja a kijevi zsidó. Az "ukrán" elnök kedden azt nyilatkozta a Reuters szerint, hogy az amerikai katonai jelenlét komoly biztonsági előnyt jelentene Kijevnek.



Trump és Zelenszkij december 28-án Floridában (fotó: Joe Raedle/Getty Images)

– Természetesen tárgyalunk erről Trump elnökkel és a Kijevet támogató nyugati koalícióval. Akarjuk ezt. Szeretnénk ezt. Ez erős pontja lehetne a biztonsági garanciáknak – fogalmazott. Állítását egyelőre a Fehér Ház nem kommentálta.





"These are US troops, and therefore it is America that makes such decisions — we will discuss it with President Trump and the Coalition of the Willing" 🇺🇦🇺🇸🇷🇺 Zelensky says he is discussing deployment of US forces to Ukraine after peace is reached"These are US troops, and therefore it is America that makes such decisions — we will discuss it with President Trump and the Coalition of the Willing" pic.twitter.com/Va7QWXzIdC December 30, 2025

Megismételte, hogy találkozni szeretne Putyinnal bármilyen körülmények között, ő nem fél semmitől.

Kitért arra a hírre is, miszerint Kijev hétfőn Putyin novgorodi rezidenciáját támadta nagy hatótávolságú drónokkal, amiket elfogott az orosz légierő. Szergej Lavrov ezt állami terrorizmusnak nevezte, és közölte, hogy már meg is vannak a célpontjaik a válaszcsapásra, de bizonyítékokat nem tettek közzé az állítólagos támadásról.

Zelenszkij szerint az egész történetet kitalálták annak érdekében, hogy létjogosultságot adjanak az ukrajnai támadásoknak. Szerinte ezek tipikus orosz hazugságok.