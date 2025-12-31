Háború :: 2025. december 31. 13:05 ::

Tíz ország szólította fel Izraelt a gázai humanitárius segélyek beengedésére - a zsidóbérenc judapesti kormány természetesen nincs köztük

Tíz ország szólította fel kedden közös közleményben Izraelt a gázai humanitárius segélyek beengedésére és a nemzetközi civil segélyszervezetek további működésének engedélyezésére.

A londoni külügyminisztérium által ismertetett, Nagy-Britannia, Japán, Franciaország, Kanada, Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország és Svájc külügyminiszterei által aláírt felhívás szerint ismét romlik és változatlanul katasztrofális a humanitárius helyzet a Gázai övezetben, ahol a heves esőzések és az egyre hidegebb időjárás közepette 1,3 millió embernek lenne szüksége sürgősen menedékre.

A közlemény szerint a gázai egészségügyi intézményeknek több mint a fele csak részlegesen működőképes, és ezekben is hiány van a legalapvetőbb orvosi felszerelésekből és alapanyagokból.

Mindeközben a szennyvízkezelő infrastruktúra teljes összeomlása miatt 740 ezer ember van kitéve annak, hogy lakhelyét veszélyes, mérgező szennyvízáradat önti el - fogalmaz a tízhatalmi közlemény.

A felhívás szerint jóllehet valamelyest javult a helyzet azóta, hogy az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által használt integrált élelmiszerbiztonsági skála (Integrated Food Security Phase Classification, IPC) augusztusban éhínséget jelzett, azonban 1,6 millió ember - a gázai lakosság több mint a fele - élelmiszerellátási biztonságát fenyegetik súlyos bizonytalanságok.

A közlemény aláírói felszólították az izraeli kormányt annak biztosítására is, hogy a nemzetközi civil szerveződések tartós és kiszámítható módon működhessenek Gázában.

A közlemény szerint fennáll annak a veszélye, hogy az izraeli kormány december 31-étől számos ilyen nemzetközi nem kormányzati segélyszervezet bejegyzését törölheti, és ez azt jelenti, hogy ezek a szervezetek 60 napon belül kénytelenek lesznek beszüntetni tevékenységüket Gázában és Ciszjordániában is. Ha ez bekövetkezik, a gázai egészségügyi intézmények harmadát be kell zárni.

A felhívás szerint Izraelnek biztosítania kell azt is, hogy az ENSZ és partnerszervezetei folytathassák létfontosságú tevékenységüket, mivel ez elengedhetetlen a Gázába irányuló segélyek pártatlan, semleges és független szétosztásához az övezet egész területén.

Az aláíró tíz hatalom szerint ebbe beleértendő a palesztinokat segélyező ENSZ-ügynökség (UNWRA) is, amely palesztin menekültek millióinak nyújt alapvető fontosságú segítséget egyebek mellett az egészségügyi ellátásban és az oktatásban.

A felhívást aláíró országok mindemellett felszólították Izraelt a gázai átkelők megnyitására és a segélyek beáramlásának lehetővé tételére. Az Allenby határátkelő részleges megnyitása jó hír, de más átkelők továbbra is zárva vannak, vagy jelentős mértékben korlátozzák a humanitárius segélyek áthaladását - áll a keddi közös közleményben.

A felhíváshoz csatlakozó tíz ország szerint a célként meghatározott heti 4200 segélyszállító teherautó "a minimum, és nem a felső határ", és még ezt a célszámot is emelni kell annak érdekében, hogy a szükséges hatalmas mennyiségű létfontosságú ellátmány bejuthasson Gázába.

(MTI)