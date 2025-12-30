Háború, Videók :: 2025. december 30. 15:22 ::

Izraeli tévések időnként megmutatják a rommá bombázott Gázai övezetbeli palesztin településeket

Az izraeli tévécsatornák tudósítói időnként ellátogatnak a Gázai övezetbe, s készítenek ott felvételeket a szinte teljesen rommá bombázott, lőtt palesztin városok helyén keletkezett pusztaságról. Legutóbb az izraeli 14-es tévécsatorna stábja is ezt tette, amikor a sivataggá változtatott Dzsebálijá város határán elhelyezkedve felvételeket készített a szomszédos, szintén rommá bombázott Beit Láhijáról.



Az Indonéz kórház Beit Láhijában - az egyedüli, még álló épület (fotó: 14-es csatorna)

December 17-én adtunk hírt arról, hogy izraeli katonák erőfitogtató, hivalkodó módon hanukáztak a romhalmazzá vált, elnéptelenített Gázai övezetbeli Beit Láhijában (بيت لاهيا), pontosabban az általuk szétlőtt, betegek fogadására alkalmatlanná vált Indonéz kórház tetején. Néhány nappal ezelőtt, valószínűleg szenteste, december 24-én az izraeli 14-es tévé csatorna is megörvendeztette a kárörvendő, bosszút lihegő zsidókat a mostani népirtó hadjárat előtt mintegy 120 ezer lakosú, mára azonban porig rombolt palesztin város, Beit Láhijá látványával. Az izraeli tévécsatorna rövid helyszíni tudósítását a Gázai övezet egyik, még életben levő hősies háborús tudósítója, Moein al-Dhabbah (معين الضبه) rögzítette, és tette ki Reels-videón a Fb-ra.



Dzsebálijá, 2025. február - visszalopakodott palesztinok sátrai a lebombázott otthonaik romjain (fotó: Dzsáber Dzsihád)

Az izraeli 14-es csatorna riportere, fején az úgynevezett ballisztikus páncélsisakkal, a Gázai övezet északi részén levő (pontosabban: volt…) Dzsebálijá (جباليا) nevű, a legutóbbi zsidójárás előtt közel 190 ezer lelket számláló palesztin város határán állva következőket mondja:

Itt vagyunk a Gázai övezetbeli Dzsebálijá negyedben. Mögöttem láthatjuk a romokat, a kórházat (a beit láhija-i Indonéz kórházról van szó – H. J.) kivéve itt szinte minden porig le van rombolva. Így néz ki a negyed (helyesen: Beit Láhijá város – H. J.). Sz’dérot (izraeli város – H. J.) innen hét kilométerre van. Ez pedig a kórház (az Indonéz kórház Bejt Láhijában – H. J.), az egyedüli, még álló épület.

A Reels-videó megtekintése után pontosítanunk kell az örömködő zsidó tévériportert: a közvetítés folyamán Dzsebáliját és az attól északra elterülő (pontosabban: elterült) Beit Láhiját helytelenül nevezte „negyednek”, mert azok nem negyedek, hanem mindkét település város. A legutóbbi zsidó népirtás előtt Dzsebálijá városnak 190 ezer, míg Beit Láhijá városnak közel 100 ezer lakosa volt.

Az izraeli tévé sugározta képek megtekintése után ide idézzük az Euro-Med Monitor 2024 decemberében közzétett jelentését, amely szerint Izrael a városi lakóövezetek lerombolását, az infrastruktúra megsemmisítését a népirtás eszközeként használja.



Dzsebálijá, 2025 (légi felvétel)

A jelentés kiadása óta eltelt egy év, s a Gázai övezet palesztin lakosságának helyzete még tragikusabbá vált.



Lakóhelyükről elűzött, kibombázott palesztinok szamár vontatta kordékon közlekednek sátraik között az esőzések miatt elárasztott utakon Hán Júnesz városban, 2025 decemberében - ez is a népirtás eszköze… (fotó: EPA)

Hering J. – Kuruc.info

