Háború :: 2026. január 2. 21:47 ::

Zelenszkij bejelentette, hogy kit kért fel védelmi miniszternek

Mihajlo Fedorov első miniszterelnök-helyettest, digitális fejlesztési minisztert kérte fel a védelmi tárca vezetésére Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök, aki ezt pénteken este a Telegram-csatornáján közzétett videóban közölte.

"Az ukrán védelmi minisztérium munkája formátumának megváltoztatásáról is döntöttem. Mihajlo Fedorovot javasoltam Ukrajna védelmi miniszteri posztjára" - mondta Zelenszkij.

Hozzátette, hogy Denisz Smihal eddigi tárcavezetőnek köszönetet mondott eddigi munkájáért és felajánlotta, hogy egy másik, "kitartásunk szempontjából nem kevésbé fontos" területet vezessen az államigazgatásban.

Zelenszkij pénteken egy sor személycserét jelentett be az államvezetésben. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés eddigi főnöke kerül az ukrán államfői hivatal élére. Budanov helyét az ukrán külső hírszerzést vezető Oleh Ivascsenko veszi át. Az ukrán elnök közölte azt is, hogy leváltja az ukrán határőrség vezetőjét, Szerhij Dejnekót, aki a belügyminisztériumban folytatja munkáját. Dejneko utódját még nem nevezték meg.

(MTI nyomán)