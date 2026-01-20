Háború, Zsidóbűnözés :: 2026. január 20. 12:49 ::

A zsidó terrorállam éppen lerombolja az ENSZ palesztin menekülteket segélyező szervezetének épületeit Jeruzsálemben

Izrael lerombolja az ENSZ palesztin menekülteket segélyező szervezete (UNRWA) épületegyüttesét Jeruzsálemben - jelentette a helyi média.

Kedden kora reggel buldózerek érkeztek arra a Kelet-Jeruzsálemben fekvő területre, ahol az UNWRA épületei álltak. Az izraeli földhivatal alkalmazottai rendőri és határrendészeti kísérettel lezárták a 4,6 hektáros telket, s megkezdték az UNRWA komplexumának birtokbavételét, kiürítését és lerombolását. Ezen a helyen, a főváros szívében működött évekig az UNRWA jeruzsálemi és ciszjordániai központja, irodákkal és az ügynökség logisztikai infrastruktúrájával.

This morning, Israeli authorities are demolishing #UnitedNations property in #EastJerusalem , yet another live-streamed contravention of their obligations under international law. Just months ago, the ICJ reaffirmed that Israel "may not obstruct the functions of UNRWA in the OPT". pic.twitter.com/wqXvKzcKkH January 20, 2026

Az izraeli hatóságok először hajtják végre azt a törvényt, amely megtiltja az ENSZ palesztin menekülteket segélyező szervezetének működését Izraelben. Szerdán lekapcsolják az áram- és vízellátást Jeruzsálemben az UNRWA minden épületében.

A földhivatal közlése szerint a birtokbavétel az UNRWA tevékenységének megszüntetéséről szóló, 2024-25-ös törvény alapján történt, amelyet az izraeli parlament, a kneszet tavaly év végén fogadott el, valamint egy célzott jogszabálymódosítás nyomán, amely felhatalmazást adott a hatóságnak az ingatlanok kiürítésére és állami kezelésbe vételére.





Israel is DEMOLISHING the UNRWA headquarters in Jerusalem right now. ⚡️BREAKING:Israel is DEMOLISHING the UNRWA headquarters in Jerusalem right now. pic.twitter.com/rHmBrujeln January 20, 2026

Elmondásuk szerint bár az UNRWA hivatalos tevékenysége a komplexumban már nagyjából egy éve megszűnt, a helyszínt engedély nélkül továbbra is birtokolták, s a keddi végrehajtási lépés véget vetett az ingatlan jogellenes használatának.

A földhivatal a terület fejlesztését kívánja előmozdítani, közösségi célokra akarja azt értékesíteni. A komplexumban található, műemléki védettségű történelmi épületet, a Rendőriskolát beépítik a jövőbeni tervekbe.





Israël est un état voyou, gouverné par des terroristes.



Israël est un état paria qui doit être mis au ban des nations.



Rien n’effacera jamais la Palestine et son peuple. À Jérusalem-Est des bulldozers israéliens démolissent le siège de l’UNRWA.Israël est un état voyou, gouverné par des terroristes.Israël est un état paria qui doit être mis au ban des nations.Rien n’effacera jamais la Palestine et son peuple. pic.twitter.com/WKwRYW5e1g January 20, 2026

A földhivatal szerint ez az első jeruzsálemi UNRWA-ingatlan, amelyet a törvény hatályba lépése óta kiürítésre jelöltek. A keddi akciót a rendőrséggel, a külügyminisztériummal, a nemzetbiztonsági tanáccsal és Jeruzsálem önkormányzatával egyeztetve hajtották végre.

2025 decemberében a kneszet úgy döntött, hogy lekapcsolja az UNRWA létesítményeit a víz- és áramellátásról, és alig két hete további létesítményeket ürítettek ki az óváros muszlim negyedében.

Múlt héten az ENSZ főtitkára, António Guterres arra figyelmeztetett, hogy Izrael UNRWA elleni lépései a hágai Nemzetközi Bírósághoz forduláshoz vezethetnek, mert sértik az ENSZ-ügynökség státuszát és mentességét.

(MTI nyomán)