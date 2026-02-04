Háború :: 2026. február 4. 13:50 ::

Trump: Putyin tartotta a szavát - várt egy hetet, majd szétlőtte őket

Tegnap példátlanul súlyos támadás érte Ukrajnát: Oroszország majdnem 30 ballisztikus rakétát lőtt ki egyszerre az országra, több nagyvárosban is elment a fűtés, áramszolgáltatás. Volodimir Zelenszkij történelmi léptékűnek nevezte a csapást.

Donald Trump elnököt tegnap arról kérdezték a Fehér Házban, mit szól ahhoz, hogy Oroszország ilyen csapást hajtott végre, holott elvileg részleges tűzszünet van érvényben Oroszország és Ukrajna közt – egymás energiaellátó rendszereit nem lőhetik a háborúban álló országok.

– A tűzszünet vasárnaptól vasárnapig tartott. Vége lett, szétlőtte őket… de tartotta a szavát. Egy hét elég sok – ennek is örülünk – idézi az amerikai vezetőt a Kyiv Independent.





TRUMP: It was Sunday to Sunday. He him them hard last night. He kept his word on that. Q: Yesterday you said Putin agreed to pause during the cold weather. Overnight those attacks started up again--TRUMP: It was Sunday to Sunday. He him them hard last night. He kept his word on that. pic.twitter.com/PhtpkhYtX9 February 3, 2026

Zelenszkij azt mondta: a tűzszünetet kizárólag arra használta Oroszország, hogy rakétákat tartalékoljon egy nagyobb támadásra, világosan látszik, hogy Moszkvának esze ágában sincs békét kötni. Ennek fejében az elvileg ma folytatódó béketárgyaláson is új megközelítést alkalmaz majd Ukrajna diplomáciai csapata.

(Portfólió nyomán)