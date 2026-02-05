Háború :: 2026. február 5. 06:56 ::

A zsidó ripacs megint tolja a süketet: nekik csak 55 ezer halottjuk van, Putyin meg akarja támadni Európát

Oroszországnak további 800 ezer embert kellene feláldoznia két év alatt, ha katonailag meg akarná hódítani Kelet-Ukrajnát - állította Volodimir Zelenszkij.

"Ukrajna keleti részének meghódítása további 800 ezer halottba kerülne nekik" - jelentette ki az elnök a France 2 francia köztelevízió esti híradójának adott interjúban. "Ehhez minimum két évre lesz szükségük, nagyon lassú előrehaladással. Szerintem nem fognak olyan sokáig kitartani" - tette hozzá a francia fordítás szerint.

Míg a második világháború óta a legvéresebb fegyveres konfliktus az európai kontinensen közel négy év alatt feltehetően több százezer halálos áldozatot követelt mindkét oldalon, és több millió ukrán menekült külföldre, Zelenszkij azt hazudta, hogy ukrán oldalon a hivatalos halálos áldozatok száma 55 ezer katona.

"Ukrajnában hivatalosan a csatatéren megölt katonák száma, függetlenül attól, hogy hivatásosok vagy mozgósítottak, 55 ezer. És sokan vannak, akiket Ukrajna eltűntnek nyilvánított" - mondta.

Az orosz és ukrán delegációk között amerikai közvetítéssel Abu-Dzabiban - szerdán és csütörtökön - zajló megbeszélések kapcsán az elnök úgy vélte, hogy az amerikai elnök szerepe döntő fontosságú, mert "Putyin csak Trumptól fél". "Donald Trump tudja, hogy van eszköze a nyomásgyakorlása a gazdaság, a szankciók, a fegyverek révén, amelyeket átadhatna nekünk, ha nem akarja közvetlenül bevetni az amerikai hadsereget. A hadseregünkön keresztül fenntarthatja ezt a nyomást Putyinon" - mondta Zelenszkij.

"Az amerikai elnök kompromisszumokkal akarja leállítani ezt a háborút. Támogattuk a javaslatait, de nem lehet kompromisszumot kötni a saját szuverenitásunk kérdésében" - hangsúlyozta.

Az ukrajnai államfő arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz elnök "nem fél az európaiaktól", ugyanakkor Ukrajna háláját fejezte ki azoknak az európaiaknak, akik anyagilag, gazdaságilag és diplomáciai támogatással segítik Kijevet.

"Mert az európaiak egy csodálatos, biztonságos világban élnek, amelyet ők maguk építettek fel igazságosan, gazdaságukon, munkájukon keresztül" - fogalmazott. "Ez egy teljesen más világ. Európában jó az élet, kellemes (...), de ma már nagyon világos, hogy ha Ukrajna nem állítja meg Putyint, akkor meg fogja támadni Európát" - riogatott újfent.





"I don’t want to scare anyone, but the range of their missiles is unlimited; they will strike everywhere.," said the President of Ukraine in an interview with France Télévisions.



No one, except Zelensky,… 🚨Zelensky warned Europe — it will be next if Ukraine doesn’t stop Putin."I don’t want to scare anyone, but the range of their missiles is unlimited; they will strike everywhere.," said the President of Ukraine in an interview with France Télévisions.No one, except Zelensky,… pic.twitter.com/ScAW04uyHi February 5, 2026

(MTI nyomán)