Háború :: 2026. február 5. 10:49 ::

Az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal és ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajnát

Az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal és ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajnát csütörtökre virradóra, a támadásban többen megsebesültek - közölték csütörtökön az ukrán hatóságok.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország két ballisztikus rakétát és 183 drónt lőtt ki ukrán területekre. A légvédelem ezek közül 156 drónt semmisített meg.

Két ember megsebesült az ukrán fővárost ért éjszakai orosz dróntámadásban - közölte csütörtökön Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.

A támadás lakóépületekben tett kárt Kijev egyik kerületében, egy másikban pedig leeső törmelékek megrongálták egy irodaépület tetejét, és tüzet is okoztak - írta a polgármester a Telegramon. Hozzátette: egy bevásárlóközpont közelében is csapódtak be törmelékek, továbbá betörtek egy óvoda ablakai.

A kijevi rendőrség Telegram-közleménye szerint egy 79 éves nőt kórházba szállítottak, egy 89 éves asszonyt pedig ambulánsan láttak el.

A kijevi régió kormányzója egy sebesültről tett említést az éjszakai támadás utáni jelentésében.

Az orosz erők csütörtökre virradóra az észak-ukrajnai Szumi megye vasúti hálózatát is drónokkal támadták - írta a Telegramon Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes. Az orosz drónok a vasút energia-infrastruktúráját is célba vették - fűzte hozzá Kuleba, aki fényképeket is mellékelt a bejegyzéshez a megrongált vasúti kocsikról. Kuleba szerint "az ellenség a vasúti közlekedést próbálja megbénítani". A miniszterelnök-helyettes a támadást az ukrán logisztika elleni "újabb terrorista cselekménynek" nevezte.

(MTI)