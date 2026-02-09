Háború :: 2026. február 9. 20:10 ::

Öt frontszakaszról számolt be előretörésről az orosz védelmi minisztérium

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Rosszija 24 hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy az orosz erők tovább nyomultak előre Szlovjanszk és Dobropillja felé, valamint kedvezőbb állásokat foglaltak el Belicke, Novi Donbasz és Novi Sahove környékén.

A hétfői orosz hadijelentés szerint a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1075 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Az orosz katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel egy katonai repülőtér infrastruktúráját, valamint a hadsereget ellátó energetikai és közlekedési infrastrukturális objektumokat, egy német Leopard harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, továbbá 72 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztika szerint elérte a 650-et a háború kezdete óta megsemmisített ukrán légvédelmi rakétarendszerek száma.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Herszon megyében hét sebesült civilt szállítottak kórházba, a határ menti Kurszk megyében pedig találat érte a Homutovkai járás önkormányzatának épületét.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos a moszkvai parlament alsóházában közölte, hogy ukrán hivatali partnerének és a Nemzetközi Vöröskeresztnek 90 olyan ember névsorát adta át, akiket oroszpárti nézeteik miatt tartóztattak le Ukrajnában.

(MTI)