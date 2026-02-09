Háború :: 2026. február 9. 21:27 ::

Lavrov szerint Washington nem fog támogatást nyújtani az Ukrajnában beavatkozó európai erőknek

Az Egyesült Államok nem fog támogatást nyújtani az Ukrajnában beavatkozó európai erőknek - jelentette ki hétfőn Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NTV hírtelevíziónak nyilatkozva.

"Nagy-Britannia és Franciaország vezetői, Keir Starmer és Emmanuel Macron, Mark Rutte NATO-főtitkárral közösen nyíltan azzal dicsekednek, hogy majd ott a beavatkozók expedíciós erőit telepítik, és lesz automatikus garancia is, hogy majd az Egyesült Államok támogatni fogja őket katonai úton. Nem fogom most azt a témát érinteni, hogy miként beszéljük ezt meg az amerikaiakkal. De mi megkérdeztük tőlük, igaz-e ez. Cseppnyi kételyem sincs, hogy a válasz nem lesz pozitív az európaiak, sem pedig Volodimir Zelenszkij számára" - mondta Lavrov.

"Mi a helyzet az (ukrán) rezsim lényegével? Az a rezsim, amely betiltott mindent, ami orosz minden területen, oktatásban, médiában, kultúrában, a kánoni ukrán ortodox egyházban és a mindennapi életben, és törvényileg ösztönzi a nácizmus ideológiáját és gyakorlatát, beleértve a rituális fáklyás felvonulásokat és egyéb sátáni szertartásokat, fennmarad? Tehát ők pontosan egy ilyen rezsimnek akarnak biztonsági garanciákat nyújtani" - mondta az orosz diplomácia vezetője, hozzátéve, hogy Washington hallja Moszkva ezen érvelését.

Rutte az ukrán parlamentben, a Verhovna Radában február 3-án az úgynevezett hajlandók koalíciójára utalva azt hangoztatta, hogy amint megszületik a békemegállapodás, azonnal megjelennek az európai fegyveres erők "földön, vízen és levegőben". Hozzátette, hogy a NATO többi tagországa "más módon fog segíteni".

Oroszország többször figyelmeztette a Nyugatot, hogy Moszkva legitim célpontokként fogja kezelni az Ukrajna területén telepített külföldi csapatokat.

(MTI nyomán)