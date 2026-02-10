Háború :: 2026. február 10. 18:14 ::

A zaporizzsjai Zaliznicsne elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a Zaporizzsja megyei Zaliznicsne települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte kedden az orosz védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyvereres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében közel 1250 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán fűtőanyag- és energiaipari komplexum, valamint a közlekedési infrastruktúra több, katonai célokra használatos létesítményét, több drónösszeszerelő műhelyt és drónindítási helyszínt, lőszer-, anyagi-műszaki és üzemenyagraktárakat, két harckocsit és öt egyéb páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 72 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztikai adatok szerint meghaladta az 54 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán katonai járművek száma.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. Pilóta nélküli ukrán repülőszerkezet csapása következtében a Zaporizzsja megyei Vasziljevszkiji járásban egy éppen gyászszertartást tartó pap, a Belgorod megyei Sebekinói járásban pedig egy furgon vezetője életét vesztette.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy őrizetbe vett egy harmadik gyanúsítottat a Vlagyimir Alekszejev tábornok elleni múlt heti moszkvai merénylet ügyében. A 45 éves, orosz állampolgárságú Pavel Vaszin a korábban őrizetbe vett Viktor Vaszin fia. A sikertelen orgyilkosság kísérletével Ljubomir Korbát vádolták meg, a két Vaszin az FSZB szerint a bűntársa volt. Korba és az idősebb Vaszin beismerő vallomást tett.

A TASZSZ hírügynökség közölte, hogy Alekszejev tábornoknak, az orosz katonai hírszerzés parancsnokhelyettesének állapota stabil.

(MTI)