Az orosz olajszankciók feltételes feloldását helyezte kilátásba Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox News tegnapi műsorában.
Bessent azt mondta:
Ha megszületnek a békemegállapodások, jelentősen csökkenni fog az olajár. Ott van Venezuela, Irán, és ha Oroszország és Ukrajna is megállapodik, a pénzügyminisztérium rengeteg olajra oldja fel a szankciókat, ez pedig mind kimegy a piacra. A legjobban az alacsony energiaárak segítik a fogyasztókat.
🇺🇸🇷🇺The US plans to lift sanctions on Russian oil after the end of the war in Ukraine, said US Treasury Secretary Scott Bessent.— ConflictX (@ConflictXtweets) February 12, 2026
According to him, the resolution of the conflict between Russia and Ukraine, the stabilization of the situation in Venezuela, and the normalization… pic.twitter.com/Pv8ITi6D6G
Az Egyesült Államok jelenleg fokozatosan szigorítja – most épp vámok kivetésén keresztül – az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat, épp a napokban érték el, hogy Moszkva legnagyobb ügyfele, India leállítsa a vásárlásokat.
Bessent volt az első amerikai vezető, aki nyíltan elismerte, hogy
Washington az orosz energiahordozókra kivetett szankciók teljes feloldását tervezi – amennyiben Moszkva tényleg hajlandó lesz békét kötni Ukrajnával.
Eddig különféle, sajtónak való szivárogtatásokon keresztül annyit lehetett tudni, hogy az USA a szankciók fokozatos feloldását tervezi a háború után, emellett kereskedelmi megállapodás kilátásba helyezésével is próbálja a béke felé terelni Moszkvát.