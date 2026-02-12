Háború :: 2026. február 12. 10:45 ::

Trump embere bejelentette: békekötés esetén minden szankciót törölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj

Az orosz olajszankciók feltételes feloldását helyezte kilátásba Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox News tegnapi műsorában.



Fotó: Bonnie Cash / UPI / Bloomberg

Bessent azt mondta:

Ha megszületnek a békemegállapodások, jelentősen csökkenni fog az olajár. Ott van Venezuela, Irán, és ha Oroszország és Ukrajna is megállapodik, a pénzügyminisztérium rengeteg olajra oldja fel a szankciókat, ez pedig mind kimegy a piacra. A legjobban az alacsony energiaárak segítik a fogyasztókat.





According to him, the resolution of the conflict between Russia and Ukraine, the stabilization of the situation in Venezuela, and the normalization… 🇺🇸🇷🇺The US plans to lift sanctions on Russian oil after the end of the war in Ukraine, said US Treasury Secretary Scott Bessent.According to him, the resolution of the conflict between Russia and Ukraine, the stabilization of the situation in Venezuela, and the normalization… pic.twitter.com/Pv8ITi6D6G February 12, 2026

Az Egyesült Államok jelenleg fokozatosan szigorítja – most épp vámok kivetésén keresztül – az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat, épp a napokban érték el, hogy Moszkva legnagyobb ügyfele, India leállítsa a vásárlásokat.

Bessent volt az első amerikai vezető, aki nyíltan elismerte, hogy

Washington az orosz energiahordozókra kivetett szankciók teljes feloldását tervezi – amennyiben Moszkva tényleg hajlandó lesz békét kötni Ukrajnával.

Eddig különféle, sajtónak való szivárogtatásokon keresztül annyit lehetett tudni, hogy az USA a szankciók fokozatos feloldását tervezi a háború után, emellett kereskedelmi megállapodás kilátásba helyezésével is próbálja a béke felé terelni Moszkvát.