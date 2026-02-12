Háború :: 2026. február 12. 21:15 ::

Ez lett a kardcsörtetésből: "egyre több uniós vezető támogatja a párbeszédet Putyinnal"

Az Európai Unió tagállamainak egyre több vezetője támogatja a párbeszédet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - jelentette ki csütörtökön Christian Stocker osztrák kancellár a belgiumi Bilzenben - az Alden Biesen-kastélyban - tartott rendkívüli uniós csúcstalálkozót követően.

Az osztrák néppárti politikus úgy fogalmazott, hogy egyre többen pártolják ezt, mivel "bármiféle békének vagy tűzszünetnek párbeszéddel kell kezdődnie". Hozzátette ugyanakkor, hogy a párbeszédhez a másik fél is kell. "Putyin térfelén pattog a labda" - húzta alá a kancellár. Amennyiben az orosz elnök tárgyalni szeretne, úgy nyilvánvalóan van Európában néhány kormányfő, aki hajlandó lenne erre.

Újfent arra figyelmeztetett, hogy "ha nem vigyázunk, akkor Európát megkerülik" az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokon.

Stocker előző este egy sajtóbeszélgetésen arról beszélt, hogy fontos lenne "kommunikációs csatornákat találni" Putyinnal. "Beszélnünk kell Putyinnal", ha azt szeretnénk, hogy Európa szerepet játsszon az ukrajnai háború lezárásában - tette hozzá.

(MTI)