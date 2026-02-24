Háború :: 2026. február 24. 20:24 ::

Azonosították a moszkvai robbantás elkövetőjét

Egy 22 éves udmurtföldi férfi hajtotta végre a robbantást a közlekedési rendőrség járőrautójánál Moszkva belvárosában - közölte Szvetlana Petrenko, az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) szóvivője kedd este a RIA Novosztyi hírügynökséggel.

Petrenko szerint a gyanúsított vasárnap vonattal utazott Szentpétervárról Moszkvába. A fővárosi régióban való mozgását már feltérképezték, jelenleg a kapcsolatait és a cselekmény indítékát vizsgálják.

A robbantás a Szavjolovszkij pályaudvar terén történt, nem sokkal hétfő éjfél után. A férfi odament a téren posztoló közlekedési rendőrségi autóhoz, majd működésbe lépett egy még meg nem állapított eredetű robbanószerkezet. Egy közlekedési rendőr és maga a támadó is életét vesztette a helyszínen. Két másik rendőr megsebesült, állapotuk súlyos.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetői testületének keddi tanácskozásán azt mondta, hogy a moszkvai terrortámadás minden jel szerint az interneten keresztüli toborzás eredménye volt. "Ráadtak az emberre egy robbanószerkezetet, majd távirányítással felrobbantották őt és a feltételezett támadás célpontját - jelen esetben a belügyminisztérium alkalmazottait" - mondta.

Az SZK hatósági személy élete elleni merénylet és robbanószerkezet illegális birtoklása címén indított büntetőeljárást.

(MTI)