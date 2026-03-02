Háború :: 2026. március 2. 14:50 ::

Izrael újabb célpontokat támadott Teheránban

Újabb, a teheráni rezsimhez köthető célpontokra mért csapást az izraeli légierő Teheránban hétfőn - közölte az izraeli hadsereg szóvivője.

A hadművelet szombati kezdete óta a hatodik hullámban végrehajtott katonai műveletben a légierő a rendszer célpontjait támadta Teherán szívében. A légierő a katonai hírszerzés irányításával indította el a csapások újabb hullámát.

A szóvivő azt is közölte, hogy az Üvöltő oroszlán hadművelet nyitótámadásában likvidálták az iráni hírszerzési minisztérium felső vezetését. Velük együtt több olyan magas rangú tisztségviselőt is megöltek, akik világszerte "terrortevékenységek" előmozdításával, valamint az iráni nép elnyomásával foglalkoztak, köztük azokat is, akik a legutóbbi tüntetések leverésért feleltek.

Életét vesztette Szajjed Jahíja Hamidi, az izraeli iráni hírszerzést felügyelő miniszterhelyettes, a minisztérium egyik vezető alakja, aki az évek során zsidók, nyugati közszereplők és az iráni ellenzék elleni "terrortervezeteket" irányította Iránon belül és kívül. Szintén megölték Dzsalál Pur Huszeint, a hírszerzési minisztérium kémelhárítási és hírszerzési részlegének vezetőjét.

A Hamász elleni háborúban az izraeli hadsereg a Gázai övezetben olyan dokumentumokat talált, amelyek ismételt kísérleteket tártak fel egy közös hírszerzési központ létrehozására, melyben a libanoni Hezbollah, a Hamász és az iráni Forradalmi Gárda vett részt az iráni hírszerzési minisztérium embereinek vezetésével.

A hírszerzési minisztérium az iráni állam egyik legfőbb eszköze az iráni állampolgárok megfigyelésére, olyan információkat is szolgáltattak, amelyek lehetővé tették a tüntetések erőszakos leverését az évek során. "A minisztérium felső vezetésének kiiktatása súlyos csapást mért a rezsim azon képességére, hogy terrortevékenységeket mozdítson elő, illetve hogy a rendszer iráni ellenzőit bántalmazza" - közölte az izraeli hadsereg, amely a vezetőkön kívül a minisztérium teheráni központját is támadta.

"Azért jöttem a légierő központjába, hogy közvetlenül lássam azt a helyet, ahonnan az iráni fenyegetéseket felszámoló fő erőfeszítést irányítják egyrészt az Izrael elleni rakétatámadások elhárításával, másrészt az iráni rezsim infrastruktúrájának megsemmisítésével, annak érdekében, hogy az iráni nép saját kezébe vehesse sorsát, eltávolíthassa, és a nép javára lecserélhesse ezt a rendszert" - mondta Jiszráel Kac izraeli "védelmi" miniszter a légierő műveleti központjában.

"Példátlan az együttműködés az amerikai partnerrel. Úgy gondolom, a világ két legjobb légiereje közösen dolgozik együtt más erőkkel is, és rendkívüli eredményeket érnek el. Arra számítok, hogy ez addig folytatódik, amíg minden kitűzött célt el nem érünk" - tette hozzá.

(MTI nyomán)