Háború :: 2026. március 2. 19:19 ::

Katonai szóvivő: az izraeli légierő eddig ezerötszáz célpontot támadott Iránban

Az izraeli légierő az Irán elleni hadművelet két nappal korábbi kezdete óta mintegy ezerötszáz célpontot támadott - közölte hétfőn egy katonai szóvivő.

E célpontok között voltak az állam legfelső vezetői, az ország irányítóközpontjai, ballisztikus rakéták indítóhelyei, légvédelmi hadállások és harci repülőgépek bázisai.

Irán pedig több mint száz rakétával támadta Izraelt, és több mint ezerháromszáz rakétával, illetve több tucat drónnal azon Öböl-menti államokat is, amelyekben amerikai katonai támaszpontok vannak: Katar, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek, Jordánia, Omán és Kuvait.

Az Oroszlán Üvöltésének elnevezett izraeli hadművelet szombati kezdete óta egy sokszereplős hadjárat alakult ki a térség több más országát érintve. "Irán támadásaival nem csak az amerikai támaszpontokat, hanem magukat az Öböl-menti államokat is be akarja vonni a konfliktusba, már katari és szaúd-arábiai olaj- és gázlétesítményeket is célba vesz" - közölte a Ynet hírportállal Joel Guzansky, a Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének (INSS) vezető kutatója és a térség szakértője.

"Az Öböl-államok eddig igyekeztek kimaradni a konfliktusból, de lehet, hogy kénytelenek lesznek feladni semlegességüket. A kérdés most az, hogy miképpen reagálnak"- tette hozzá.

Az izraeli hadsereg közlése szerint több száz iráni rakétaindító állást támadott a légierő, némelyiket közvetlenül rakétaindítás előtt. Célba vettek egy felszállásra kész F-4-es és egy F-5-ös vadászgépet a tabrizi repülőtéren, valamint pilóta nélküli eszközöket is.

Arról egyelőre nincsenek adatok, hogy az izraeli támadások milyen arányban voltak sikeresek, ez csak az utólagos értékelésből derül ki.

A térségben hét amerikai támaszpontot ért iráni támadás, továbbá három repülőteret, két szállodát, egy radarállomást és egy kikötőt. Az amerikai légvédelmi rendszerek - egyebek között Jordániában és Katarban - nagy hatékonysággal hárítják el a fenyegetéseket, miközben az amerikai vadászgépek a levegőből próbálják megsemmisíteni a levegőben vagy még a földön indítás előtt álló eszközöket. Ennek ellenére az iráni csapások - Izraelt nem számítva - legkevesebb 122 sebesült és 10 halálos áldozatot követeltek, köztük három amerikai katonáét.

A különböző jelentések alapján Izrael elsősorban Irán nyugati részét támadja, míg az Egyesült Államok a keletit és a délit.

(MTI)