Izrael megint csapatokat vezényelt Dél-Libanonba

Az izraeli hadsereg Dél-Libanonban mélyebbre vezényel csapatokat "további biztonsági rétegként" a Hezbollah síita szervezet támadásai közepette - közölte a katonai szóvivő kedden.

Az izraeli csapatok "a megerősített előretolt védelmi vonal részeként" Dél-Libanon belsejében foglaltak el állásokat, túl azon az öt őrhelyen, melyeket Izrael fennhatósága alatt tartott a Libanonnal megkötött tűzszünet óta.

A katonaság közlése szerint ezzel "további biztonsági réteget hoz létre Észak-Izrael lakosai számára". "A hadsereg célzott csapásokat hajt végre a Hezbollah terrorszervezet infrastruktúrája ellen annak érdekében, hogy felszámolja a fenyegetéseket és megakadályozza beszivárgási kísérleteket izraeli területre" - tették hozzá.

A hadsereg folytatni akarja a dél-libanoni falvak első és második sorának kiürítését, miután hétfőn a katonai szóvivő arra szólította fel az ott élőket, hogy a várható harcok miatt távozzanak észak felé.

A hadsereg azt is közölte, hogy egy esetleges szárazföldi művelet lehetőségére készülnek Libanonban, bár jelenleg az elsődleges cél, hogy az Irán elleni háborúra összpontosítsanak.

A Hezbollah hétfőn hajnalban rakétákat és drónokat indított Észak-Izrael ellen, válaszul arra, hogy Izrael megölte Irán legfelsőbb vezetőjét. A szervezet az éjszaka folyamán és kedd reggel is további rakétákat és drónokat indított Izrael ellen.

A Hezbollah mintegy 15 rakétát lőtt ki a Golán-fennsíkra, ötöt Galilea északkeleti részére, valamint két drónt, amelyeket Nyugat-Galileában elfogtak.

Éjszaka is volt légiriadó Iránból indított ballisztikus rakéták miatt Izrael jelentős részein, majd kedd reggel drónbeszivárgás gyanúja miatt kellett az óvóhelyre menniük a Jeruzsálemben és környékén lakóknak.

(MTI nyomán)