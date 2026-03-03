Háború, Videók :: 2026. március 3. 22:36 ::

"Új világrendszer lesz, remélem!" - mondta egy zsidó Budapesten

A Dohány utca környékén faggatta a Magyar Jelen az embereket arról, mit gondolnak a hétvégén ismét kiújult izraeli-iráni konfliktusról.

Egy izraeli férfi örömének adott hangot a hétvégi izraeli támadás kapcsán, és abban bízik, hogy ez most nemcsak játék lesz, hanem végig is viszik a katonai akciót, amíg vége nem lesz az iráni rezsimnek. A kérdésre, hogy nem tart-e egy esetleges világháborútól, azt felelte, inkább most legyen, mint később, mert az szerinte csak rosszabb lenne.

"Most Amerika és Izrael együtt támadnak, és vége lesz ennek az egésznek. Új világrendszer lesz, remélem!" – jelentette ki az izraeli.

Később emlékeztetett, hogy tegnap a zsidók megkezdték a purim ünnepét, amelyet éppen egy kétezer évvel ezelőtti izraeli–perzsa konfliktus nyomán ülnek meg minden évben.

Pont ugyanaz most a terv Irán ellen, most végzünk velük újra, kétezer év után!