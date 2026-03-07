Háború, Külföld :: 2026. március 7. 19:57 ::

Elővigyázatosságból csökkentette a kőolajkitermelést egy kuvaiti olajtársaság

Az iráni konfliktus következtében kialakult vis maior helyzetre hivatkozva csökkentette szombaton a kőolajkitermelést és -finomítást a Kuwait Petroleum Corporation (KPC) kuvaiti olajtársaság.

A vállalat nem közölte, hogy pontosan mennyivel csökkenti a kitermelést. Februárban Kuvait napi nyersolaj-kitermelése mintegy 2,6 millió hordó volt.

A KPC tájékoztatása szerint a döntés hátterében az áll, hogy Irán nyíltan fenyegeti a biztonságos áthaladást a Hormuzi-szoroson, folytatja a támadásokat Kuvait ellen, és az olajszállító tartályhajók gyakorlatilag teljesen eltűntek az Arab-öbölből. A csökkentésről elővigyázatosságból határoztak, és ha a körülmények változnak, a döntést felülvizsgálják - tették hozzá.

A Kuwait Petroleum Corporation fontos kőolajbeszállító Ázsiában, és jelentős mennyiségű kerozint exportál Északnyugat-Európába.

Az egy héttel ezelőtt kirobbant iráni konfliktus miatt már iraki és katari energiavállalatok is csökkentették a termelést.

(MTI)