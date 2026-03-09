Háború :: 2026. március 9. 09:50 ::

Trump: ha én nem lennék itt, Irán elpusztította volna Izraelt

Az amerikai elnök magyar idő szerint vasárnap késő este adott telefonos interjút a Times of Israelnek, ahol többek közt arról beszélt, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak Benjámin Netanjahuval, és az izraeli kormányfőnek lesz beleszólása abba, hogy mikor ér véget az offenzíva.



Fotó: Mark Schiefelbein / AP

„Mikor eljön az ideje, meg fogom hozni ezt a döntést, és ehhez mindent figyelembe fogok venni” – mondta az amerikai elnök. Arra a kérdésre, hogy Izrael az amerikai támadás leállítása után is folytathatja a háborút, Trump azt mondta, szerinte erre nem lesz szükség.

Trump a háború megindításának okairól is beszélt, szerinte Irán el akarta pusztítani Izraelt, emiatt van az, hogy most éppen Irán semmisül meg.

Azt is mondta, hogy Netanjahu remek munkát végez, és közösen léptek fel egy olyan ország ellen, ami fenyegetést jelentett Izraelre. Trump szerint Irán sikerrel is járt volna, ha nem ő az amerikai elnök, Netanjahu nélkül pedig az ország már nem is létezne. Végül azzal viccelődött, hogy a háborúnál csak őt támogatják jobban az izraeliek.

A Times of Israel azután beszélt Trumppal, hogy hivatalossá vált, a néhai ajatollah fia lesz Irán új vezetője. Az amerikai elnök, aki nem sokkal korábban jelezte, hogy az ő jóváhagyása nélkül nem fogja sokáig húzni egy iráni vezető sem, ezt annyival kommentálta, hogy meglátják, mi lesz majd ebből.

Trump emellett azt is mondta, hogy szerinte azonnal kegyelmet kellene adni az izraeli miniszterelnöknek a korrupciós pereiben, hogy a háborúra figyelhessen.

