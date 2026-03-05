Háború, Videók :: 2026. március 5. 07:08 ::

Békepárti Trump: "nagyon jól állunk a háborús fronton"

Az Egyesült Államok nagyon kedvező helyzetben van az iráni konfliktust tekintve – értékelte Donald Trump amerikai elnök az előző napok eseményeit szerdán.



Fotó: NDTV

Az elnök a washingtoni Fehér Házban az energiapolitkáról szervezett rendezvény elején úgy fogalmazott, hogy "nagyon jól állunk a háborús fronton". Megerősítette, hogy Irán rakétarendszereit komoly veszteségek érték, és hangsúlyozta, hogy mind a kilőhető rakéták, mind a rakétaindító állások jó részét megsemmisítette az amerikai haderő.

Donald Trump a katona akció indokaira utalva kijelentette, hogy Irán évtizedeken keresztül jelentett fenyegetést az Egyesült Államok és Izrael számára. "47 éven keresztül gyilkolták meg állampolgárainkat és embereket szerte a világból" – hangoztatta.

A Fehér Ház szerdán bejelentette, hogy Donald Trump személyesen lesz jelen, amikor katonai tiszteletadás mellett az Egyesült Államokban fogadják a Kuvaitban iráni dróntámadás során életét vesztett hat amerikai katona holttestét, akikre hősként tekintenek hazájukban.

Karoline Leavitt, az elnöki hivatal szóvivője közölte, hogy az esemény a Delaware állambeli Dover légi támaszponton lesz, az időpontról a hadügyminisztérium egyelőre egyeztet.

A szóvivő arról is beszámolt, hogy szerdai jelzések szerint Spanyolország beleegyezett, hogy együttműködjön az Egyesült Államokkal az iráni műveleteket illetően. Karoline Leavitt úgy vélte, hogy Madridban "meghallották" Donald Trump kedden megfogalmazott figyelmeztetését, amelyben minden kereskedelmi kapcsolat megszakítását helyezte kilátásba Spanyolországgal, amiért a dél-európai ország kormánya megtagadta, hogy amerikai erők igénybe vehessenek spanyol katonai bázisokat az iráni műveletek támogatása érdekében.

A Fehér Ház szóvivője emlékeztetett arra, hogy az amerikai haderő "Hatalmas harag" névre keresztelt Irán elleni műveletének (Epic Fury Operation) négy alapvető célkitűzése van, amelyek közül

az első az iráni rezsim rakétaállományának elpusztítása, valamint az ország rakétaiparának lerombolása.

Karoline Leavitt második célként Irán haditengerészetének megsemmisítését említette, amivel kapcsolatban megismételte az amerikai Központi Parancsnokság által közölt számokat, miszerint eddig több mint 20 hadihajót süllyesztettek el. "Jelenleg egyetlen iráni hajó sincs a Perzsa-öböl, a Hormuzi-szoros és az Ománi-öböl vizein" – fogalmazott a szóvivő.

Az Egyesült Államok harmadik katonai célja, hogy Irán proxiszervezetei többé ne legyenek képesek destabilizálni a régiót, a szabad világot és támadni az amerikai érdekeltségeket, míg

a negyedik célkitűzés, hogy Irán soha ne jusson nukleáris fegyver birtokába – mondta el Karoline Leavitt.

És ami az MTI híréből kimaradt:

Trump azt mondta, ha nem támadnak, Iránnak két héten belül nukleáris fegyvere lett volna. Júliusban még azt állította, teljesen megsemmisítettek minden ilyen képességet, évekre visszavetve a programot:





This is the guy who said IN JUNE Iran’s entire nuclear program was obliterated and set back years.



Was he FULL OF SHIT then or full of shit NOW?



pic.twitter.com/PXjhvF0K59 🚨LIAR: Donald Trump says if he didn’t “hit Iran” now they would have had a nuclear weapon “in two weeks.”This is the guy who said IN JUNE Iran’s entire nuclear program was obliterated and set back years.Was he FULL OF SHIT then or full of shit NOW? March 4, 2026

"Ha nem támadunk mi, ők támadták volna meg Izraelt" - Rubióhoz hasonlóan ő is elismerte, hogy megint a zsidók érdekében háborúznak a Közel-Keleten: