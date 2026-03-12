Háború :: 2026. március 12. 14:34 ::

Frontex: a közel-keleti helyzet a régióban élők elvándorlását eredményezheti

A Közel-Keleten fokozódó háborús helyzet a régióban élők elvándorlását eredményezheti a következő hónapokban - figyelmeztetett jelentésében az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex pénteken.

A varsói székhelyű uniós ügynökség közölte, hogy a közel-keleti konfliktusnak ez idáig nem volt észrevehető hatása az Európai Unió külső határain tapasztalt migrációs helyzetre. Az év első két hónapjának migrációs adatait rögzítő jelentés szerint a téli időjárás a főbb migrációs útvonalakon hozzájárult az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések csökkenéséhez. Az előző év azonos hónapjaihoz képest januárban és februárban 52 százalékkal kevesebben, mintegy 12 ezren próbáltak átjutni az EU külső határain.

Az illegális bevándorlás mértékének legjelentősebb, egyéves viszonylatban 83 százalékos visszaesését a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken jegyezték fel. Itt a vizsgált hónapokban 1215 határsértő esetében kellett intézkedniük a hatóságoknak, míg februárban 209 esetben.

A migrációs nyomás jelentős visszaeséséről számoltak be a fehérorosz határon is, ahol január és február folyamán 196-an lépték át törvénytelen módon az uniós határt, ami az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest 80 százalékos csökkenést jelent. Februárban ugyanitt 75 illegális határsértő esetében intézkedtek a hatóságok.

Az előző év azonos hónapjához képest a migrációs nyomás csökkenéséről számoltak be a Földközi-tenger középső medencéjében kialakult, főként Olaszországot érintő migrációs útvonalon is. Az év első két hónapjában itt 3395-en próbáltak meg az unió területére jutni, ami 50 százalékos visszaesést jelent éves viszonylatban. A nemzeti hatóságok februárban 1937 olyan illegális bevándorlót vettek nyilvántartásba, aki ezen a migrációs útvonalon vállalkozott a viszontagságos tengeri átkelésre Európa felé.

Megjegyezték: a téli időjárási viszonyok sem rettentették el az embercsempészeket, és továbbra is migránsokkal túlzsúfolt, tengerre alkalmatlan hajókat bocsátottak vízre. Januárban és februárban több mint 660 ember vesztette életét a Földközi-tengeren.

Kevesebben érkeztek az EU területére a Földközi-tenger keleti medencéjének - főként Görögországot és Ciprust érintő - migrációs útvonalán is. Itt az év első két hónapjában 3297 illegális határátlépést jelentettek a nemzeti hatóságok, ami 50 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos hónapjához képest. Februárban a régió országai 1154 illegális migráns esetében intézkedtek.

Egyéves viszonylatban a migrációs nyomás 38 százalékos csökkenését jegyeztek fel a Nyugat-Balkán országain keresztül vezető migrációs útvonal országainak hatóságai, ahol idén januárban és februárban 930 ember próbált illegálisan az unió területére jutni. Ugyanitt februárban 230-an.

Az illegális bevándorlás jelentette nyomás éves viszonylatban 12 százalékkal esett vissza a brit tengeri határokon. Itt az év első két hónapjában 3880-an, februárban 1510-en próbálkoztak a tengeri átkeléssel.

Éves viszonylatban az adatok emelkedését (9 százalék) egyedül a Földközi-tenger nyugati medencéjében, a főként Spanyolországot érintő migrációs útvonalon jelentették az illetékes hatóságok. Itt január és február folyamán 2172 észlelést jegyeztek fel, míg februárban 1004-et.

A migrációs útvonalak legtöbbjén afgán, algériai és bangladesi állampolgárokat vettek nyilvántartásba, de jelentős számban érkeztek szenegáli, török, marokkói, eritreai, szudáni, pakisztáni, egyiptomi és guineai állampolgárok is - tette hozzá jelentésében a Frontex.

(MTI)