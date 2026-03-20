Háború :: 2026. március 20. 18:37 ::

Trump nagyon veri a mellét, de azért mégis elkelne a NATO-segítség

Donald Trump amerikai elnök szerint az iráni konfliktust katonai értelemben már megnyerte az Egyesült Államok, a NATO szövetségesek pedig nem akartak csatlakozni az iráni atomfenyegetés kiiktatásához.

Az elnök pénteken Truth Social internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében kifejtette, hogy a NATO "papírtigris" az Egyesült Államok nélkül.

Bírálta a NATO-szövetségesek hozzáállását és vonakodását, hogy csatlakozzanak a Hormuzi-szoros újranyitása érdekében szükséges lépésekhez.

"Panaszkodnak a magas olajárak miatt, amit kénytelenek megfizetni, de nem akarnak segíteni a Hormuzi-szoros megnyitásában" – fogalmazott Donald Trump, aki szerint egyszerű katonai műveletről lenne szó a magas olajárak egyetlen okának megszüntetése érdekében.

"Olyan könnyű lenne nekik, nagyon kicsi kockázattal" – írta az elnök, valamint hozzáfűzte: "gyávák, és erre emlékezni fogunk".

(MTI)