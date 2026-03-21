Háború :: 2026. március 21. 20:55 ::

Iráni ballisztikus rakéta pusztított az izraeli Dimónában

Iráni ballisztikus rakéta csapódott be szombaton az izraeli Dimóna városban, sok ember megsebesült – jelentette a mentőszolgálat.

Egy 12 éves fiút súlyosan megsebesített egy repesz, és több tucat ember megsérült Dimónában, valamint jelentős anyagi károk keletkeztek a ballisztikus rakéta becsapódása nyomán. Az izraeli hadsereg (IDF) bejelentette, hogy a légvédelem megkísérelte elfogni az iráni rakétát, de az elfogórendszerek nem tudták megsemmisíteni.

"Az esetet kivizsgáljuk" – közölték.

A mentőszolgálat szerint összesen negyvenhat embert szállítottak kórházba a rakétacsapás után. Egy harmincas éveiben járó nő közepesen súlyosan sebesült meg üvegszilánkoktól, további harmincegy ember pedig könnyebben sebesült meg repeszek miatt, vagy mert elestek, miközben az óvóhelyre siettek. További tizennégy embert akut pánikszerű szorongás miatt láttak el. A sebesülteket a beér-sévai Szoroka kórházba szállították.

Szombaton is támadta Izrael különböző részeit a libanoni Hezbollah milícia és Irán, s az izraeli légierő is csapást mért egy iráni nukleáris kutatási és fejlesztési létesítményre Teheránban – jelentette a katonai szóvivő.

Az IDF szerint a célba vett intézmény az iráni védelmi minisztérium alá tartozó Malek Astar Egyetemen található stratégiai létesítmény volt, amely Irán hadiiparát szolgálta, s a nukleáris fegyverekhez szükséges alkatrészek fejlesztésére használták. A Malek Astar Egyetem nyugati szankciók alatt áll az iráni nukleáris és ballisztikus rakétaprogramokhoz kapcsolódó tevékenysége miatt.

Szombat este nyilatkozott az izraeli televízióknak Éjál Zamír, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke. Közlése szerint a hadsereg nagyjából félúton tart az Irán elleni hadjáratban.

"Félidőnél járunk, de az irány világos. Körülbelül egy hét múlva, pészahkor, a szabadság ünnepén tovább harcolunk a szabadságunkért és a jövőnkért" – mondta videóüzenetében. "Az elmúlt három hétben az iráni rezsimnek okozott kiterjedt kár kezd összeadódni egy rendszerszintű stratégiai, katonai, gazdasági és kormányzati eredménnyé" - tette hozzá Zamír.

"Ennek következtében a gonosz rezsim gyengébb, Irán pedig védtelenebb és jelentős védelmi képességek nélkül maradt. A rezsim vezetői, akik a mi elpusztításunk céljából fejlesztettek képességeket, meggyengültek és zavarodottak" – mondta.

Zamír megemlítette Iránnak a Diego Garcia brit–amerikai, az Indiai-óceánon található katonai bázis ellen indított nagy hatótávolságú ballisztikus rakétatámadását is.

"Irán egy kétfokozatú interkontinentális ballisztikus rakétát indított négyezer kilométeres hatótávolsággal egy amerikai célpont ellen Diego Garcia szigetén. Ezeket a rakétákat nem Izrael ellen szánták. Hatótávolságuk eléri Európa fővárosait — Berlin, Párizs és Róma is közvetlen fenyegetési zónában van" – közölte az izraeli vezérkari főnök.

(MTI)