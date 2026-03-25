2026. március 25. 20:52

Az amerikai-ukrán újjáépítési alap vezetősége jóváhagyta az első befektetést egy ukrán vállalatba

Az amerikai-ukrán újjáépítési befektetési alap igazgatótanácsának ülésén jóváhagyták az alap első befektetését a kettős felhasználású eszközök gyártásában részt vevő Sine Engineering ukrán tech vállalatba - hozta nyilvánosságra Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök szerdán a Facebookon.

A cég a kormányfő tájékoztatása szerint a kommunikáció és a navigáció területén tevékenykedik. Az általa készített alkatrészeket drón-, illetve drónelfogó eszközöket gyártó több mint 150 ukrán cég használja - emelte ki Szviridenko.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy kevesebb mint egy évvel a kétoldalú megállapodás aláírása után az alap már végrehajtotta az első befektetést, és több mint kétszáz pályázat érkezett hozzá elbírálásra.

"A pályázatok több mint fele ukrán cégektől származik. A legtöbb projektjavaslat az energetikai szektorból érkezett, amely kulcsfontosságú Ukrajna számára. A kiemelt prioritások közé tartozik továbbá a kettős felhasználású termékek gyártása, az infrastruktúra fejlesztése, valamint a gazdaságilag és iparilag kiemelt jelentőségű ásványi anyagok területe" - írta Szviridenko.

Hozzátette, hogy a befektetési alap része Ukrajna és az Egyesült Államok stratégiai partnerségének. "Sikeres működése azt mutatja, hogy Ukrajna egyedi tapasztalatokkal és technológiákkal rendelkezik, és sikeres üzleti példává válhat" - emelte ki a kormányfő.

(MTI)