2026. március 26. 20:16

Putyin: az olajpiacok visszabillenhetnek, ezért konzervatívan kell bánni a kiadásokkal

Az olajpiacok másik irányba billenhetnek, ezért a kiadások terén mérsékelt konzervativizmusra van szükség mind a magán-, mind az állami szférában - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Gyáriparosok és Vállalkozók Oroszországi Szövetségének csütörtöki moszkvai kongresszusán.

Putyin arra figyelmeztetett, hogy az energiapiacok ingadozása idején megjelenhet a kísértés a kedvező helyzet kihasználására és a bevételek "felemésztésére". Az elnök szerint a világkereskedelemben és a befektetésekben jelentkező zavarok kezdenek az új valósággá válni.

Kiemelte, hogy Oroszországnak objektív nehézségek és korlátozások ellenére sikerül fenntartania a makrogazdasági stabilitást, az infláció és a munkanélküliség fenntartható és kiszámítható alakulását. Különösen fontosnak nevezte az állam és az üzleti szféra közötti bizalmi együttműködést a globális piacokon hirtelen megnövekedett bizonytalanság közepette. Azt ígérte, hogy az állam továbbra is csökkenteni fogja az üzleti szféra előtti adminisztratív akadályokat, a többi között az elektronikus szolgáltatások segítségével.

"A költségvetési rendszerben feltétlenül ragaszkodni fogunk ehhez (a mérsékelten konzervatív megközelítéshez), teljesítve a polgárok iránti kötelezettségeinket" - hangoztatta.

Az Oroszország ellen bevezetett szankciókat jogellenesnek nevezte, rámutatva, hogy az ENSZ nem hagyta jóvá őket.

Az elnök szerint a globális piacokon jelenleg azok érnek el sikereket, akik befektetnek a technológiai innovációkba, és közölte, hogy Oroszország ezen a téren a BRICS-országokkal fogja fejleszteni az együttműködést, és támogatni fogja a befektetéseket az orosz technológiai bázison alapuló modernizációba, valamint a mesterséges intelligencia, az autonóm rendszerek és a digitális platformok fejlesztésébe.

Kitért arra, hogy a közel-keleti konfliktus káros hatással van a globális logisztikára és iparra, és ennek következményeit még az összecsapás részvevői sem tudják pontosan előre jelezni.

"Hallani olyan véleményeket, hogy ezek a hatások a koronavírus-járványéval vethetők össze, amely lefékezte az összes régió és kontinens fejlődését" - fogalmazott.

Putyin szerint a világon kialakult helyzetben kiderült, milyen következményekkel jár a szuverenitás feladása, ezért Oroszországnak meg kell erősítenie saját szuverenitását, aminek jelentőségét ma már senki sem vonja kétségbe.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a tanácskozáson újságíróknak elmondta, hogy a megnövekedett keresletre való tekintettel Oroszország a kőolaját és kőolajtermékeit nulla árengedménnyel, illetve felárral kezdte el értékesíteni.

"Exportunkat eddig is teljes mértékben realizáltuk, nem volt probléma a kőolajunk és kőolajtermékeink iránti kereslettel. Lényegében ez a diszkont és a piaci viszonyok kérdése. Ezért ma, amikor hiány van a piacon, a kőolajunkra és kőolajtermékeinkre nagy a kereslet, és azt látjuk, hogy az árengedmények csökkentek, egyes irányokban pedig most már akár felárral is értékesítjük őket. Ez mind a kőolajra, mind a kőolajtermékekre érvényes" - mondta.

Novak megjegyezte, hogy ugyanakkor nőttek a fuvarozási költségek a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet miatt.

Kirill Dmitrijev, a befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízott újságíróknak azt mondta, hogy Európa és az Egyesült Királyság "a történelem legsúlyosabb energiaválságát" éli át, ami szerinte az orosz energiaforrásoktól való elfordulás következménye.

"A nyugati országok az iparvesztés és a gazdasági visszaesés kockázatát vállalják, amiért vezetőiknek felelniük kell majd a polgárok előtt" - hangsúlyozta, emlékeztetve arra, hogy Oroszország természeti erőforrásokban rendkívül gazdag.

(MTI)