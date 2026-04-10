Háború :: 2026. április 10. 14:21 ::

Zelenszkij: még tavasszal kész lesz a Barátság vezeték - feltéve, hogy érkezik uniós apanázs az olajszállításért cserébe

Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, amennyiben továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen egyebek között a háború befejezése és a húsvéti tűzszünet kérdése is terítékre került.

Az elnök szerint a kőolajvezetéken "sok mindent elvégeztek", azonban a megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan helyreállítani. "Vagyis ez egy olyan tranzitfolyamat lehet, amely kockázatokkal jár, ráadásul azt sem tudjuk, hogy az oroszok tartózkodnak-e az újabb támadásoktól - idézte Zelenszkij szavait az Interfax-Ukrajina hírügynökség.



"Ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése a kőolajszállítás lehetőségéért cserébe, akkor - ahogyan azt már elmondtuk - tavasszal befejezzük a Barátság kőolajvezeték javítását, az ellátásért pedig az európaiak lesznek felelősek" - fogalmazott az ukrajnai államfő.

Nehéz időszak jön szeptemberig

Az orosz-ukrán háború befejezésével kapcsolatban Zelenszkij kijelentette, hogy szeptemberig nehéz időszak vár Ukrajnára, mivel az Egyesült Államok a nyár kezdetével még inkább a belpolitikai folyamatokra fog összpontosítani - különösen az őszi félidős választásokra. Ha Oroszország a feszültségcsökkentés útját választja, akkor háromoldalú találkozóra kerül sor az Egyesült Államok részvételével, amelyet áprilisban, májusban vagy júniusban próbálnak majd megrendezni - mondta az ukrajnai elnök.

"Úgy gondolom, hogy ezek a hónapok kulcsfontosságúak számukra, szerintem szeptemberig nagyon nehéz lesz a helyzetünk. Véleményem szerint az amerikaiak senkinek sem fognak több időt adni erre a párbeszédre" - fogalmazott Zelenszkij.

A lehetséges húsvéti tűzszünet kapcsán az elnök kijelentette, hogy Ukrajna készen áll a szimmetrikus lépésekre. "Idén javasoltuk a húsvéti ünnepek idejére a tűzszünetet, és ennek megfelelően fogunk cselekedni" - tette hozzá.

Az orosz megszállók nemcsak az Ukrajnával, hanem Fehéroroszországgal és a Moldovához tartozó, szakadár "Dnyeszter Menti Köztársasággal" közös határ mentén is ütközőzónát akarnak létrehozni - közölte Volodimir Zelenszkij. Az utóbbival kapcsolatban az ukrajnai államfő kifejtette: nem lát valós fenyegetést, mivel más körzetekben, Zaporizzsja és Pokrovszk irányában vontak össze orosz csapatokat.

Azt is megjegyezte, hogy Ukrajna egy hónap alatt ugyanannyi orosz megszállót semmisít meg, mint amennyit Moszkva mozgósít. Ennek ellenére azonban az ellenséges erők létszáma Ukrajna területén növekszik - mondta Zelenszkij.

(MTI nyomán)