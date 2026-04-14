Háború :: 2026. április 14. 18:54 ::

Öt frontszakaszról jelentett előrenyomulást az orosz védelmi minisztérium

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni az orosz fegyvereres erők az elmúlt nap folyamán - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1180 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több, a hadsereget kiszolgáló energetikai és közlekedési objektumot, valamint nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek tárolásának helyszíneit, csapásmérő drónok tárolásának több helyszínét, üzem- és kenőanyag-tárolókat, lőszer- és anyagraktárakat, egy harckocsit és húsz egyéb páncélozott harcjárművet, egy Grad sorozatvetőt, 14 irányított légibombát, HIMARS sorozatvetők hat rakétáját, továbbá 391 repülőgép típusú drónt és két legénység nélküli motorcsónakot.

A TASZSZ hírügynökség összesítése szerint az orosz hadsereg az év eleje óta 74 települést foglalt el, a legtöbbet a donyecki régióban.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. Herszon megyében két civil meghalt, három pedig megsebesült. A lipecki régióbeli Jelecben egy nő életét vesztette egy pilóta nélküli repülőszerkezettel végrehajtott csapás során, további öt ember pedig megsérült. Egyikük állapota súlyos. A donyecki régióbeli Horlivkában egy civil megsebesült.

Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá került részén több energetikai infrastruktúra-létesítményben kár keletkezett, ami részleges áramkimaradásokatat okozott. A zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátása megszakadt, bekapcsolták az objektum tartalék dízelgenerátorait.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a Krímben őrizetbe vett egy 33 éves jaltai lakost, aki a Telegramon keresztül adatokat továbbított az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak (SZBU) az orosz Fekete-tengeri Flotta objektumairól. A gyanúsított ellen hazaárulás címén büntetőeljárást indítottak.

Az orosz déli körzeti katonai bíróság 22 évi szabadságvesztésre ítélte az orosz állampolgárságú Viktorija Kotljart, aki 2024 októberében pokolgépes merényletet kísérelt meg az orosz büntetés-végrehajtási szolgálat donyecki régióbeli parancsnoka ellen. Ugyanez a törvényszék 12 évi fegyházat szabott ki Andrij Hulaj ukrán állampolgárra, aki tavaly decemberben felrobbantani szándékozott az orosz fegyveres erők egyik őrhelyét Herszon megyében.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos a TASZSZ-nak kijelentette, hogy még mindig több száz olyan Kurszk megyei lakos sorsa nem tisztázott, akinek akkor veszett nyoma, amikor az ukrán fegyveres erők ellenőrzésük alá vonták a régió egy részét. Moszkalkova szerint jelentős erőfeszítések történnek az eltűnt személyek felkutatása érdekében.

A TASZSZ kedden közölte, hogy a rendőrség hétfőn elfogta Igor Bargyint, egy lobnyai szervezett bűnözői csoportnak az alapítóját, amely arra szakosodott, hogy megrabolja a seremetyjevói repülőtérre érkező frontkatonákat. Lobnya a moszkvai régió egyik városa.

A banda tagjai az áldozatok többségének túlszámlázták a taxifuvart, és ha megatagadták a fizetést, fizikai erőszakkal fenyegették meg őket. A bandavezér fiát, Vlagyimir Bargyint február végén tartóztatták le, és azzal vádolták meg, hogy 17 esetben károsított meg katonákat. Az ügyben eddig 23 gyanúsítottat, köztük öt rendőrt vettek őrizetbe, és kilenc büntetőeljárást indítottak.

(MTI)