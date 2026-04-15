Törökország azon dolgozik, hogy meghosszabbítsák az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet, enyhítsék a feszültséget és biztosítsák a tárgyalások folytatását - közölte Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán.
Parlamenti felszólalásában úgy fogalmazott: az akadályok ellenére bízik a tárgyalások eredményességében, és szerinte a felek közötti nézeteltéréseket meg tudják oldani akkor, ha hosszú távon gondolkodnak, és a béke előnyeire összpontosítanak.
"A felek nyilatkozatai azt mutatják, hogy bár a párbeszéd nem szakadt meg, a nukleáris kérdés körüli vita miatt megakadtak", és a Hormuzi-szoros ügyében is kiújultak a feszültségek - mondta.
"Törökország javaslatokkal áll elő, kezdeményezéseivel igyekszik csökkenteni a feszültséget és fenntartani a párbeszédet. Ökölbe szorított kézzel nem lehet tárgyalni" - mondta a török elnök.
Erdogan hozzátette: Izrael Libanon elleni támadásai beárnyékolják a béke reményét. Hangsúlyozta, hogy a tűzszünet adta lehetőséget ki kell használni.
