Háború :: 2026. április 15. 15:44 ::

Erdogan: ökölbe szorított kézzel nem lehet tárgyalni

Törökország azon dolgozik, hogy meghosszabbítsák az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet, enyhítsék a feszültséget és biztosítsák a tárgyalások folytatását - közölte Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán.

Parlamenti felszólalásában úgy fogalmazott: az akadályok ellenére bízik a tárgyalások eredményességében, és szerinte a felek közötti nézeteltéréseket meg tudják oldani akkor, ha hosszú távon gondolkodnak, és a béke előnyeire összpontosítanak.

"A felek nyilatkozatai azt mutatják, hogy bár a párbeszéd nem szakadt meg, a nukleáris kérdés körüli vita miatt megakadtak", és a Hormuzi-szoros ügyében is kiújultak a feszültségek - mondta.

"Törökország javaslatokkal áll elő, kezdeményezéseivel igyekszik csökkenteni a feszültséget és fenntartani a párbeszédet. Ökölbe szorított kézzel nem lehet tárgyalni" - mondta a török elnök.

Erdogan hozzátette: Izrael Libanon elleni támadásai beárnyékolják a béke reményét. Hangsúlyozta, hogy a tűzszünet adta lehetőséget ki kell használni.

(MTI)