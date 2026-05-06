Külföld :: 2026. május 6. 21:00 ::

A Scotland Yard külön osztagot hozott létre a londoni zsidók védelmére

Külön rendőri osztagot hozott létre a Scotland Yard a londoni zsidó közösség védelmére az utóbbi hónapok sorozatos antiszemita támadásai nyomán.

A londoni rendőrség szerdai tájékoztatása szerint a Community Protection Team névvel kifejezetten a brit főváros zsidó lakosságának védelmére alakult egység egyelőre száz tagot számlál, és soraiban terrorelhárítási feladatokra kiképzett rendőrök is vannak.

A tájékoztatás szerint a Scotland Yard csak az elmúlt négy hétben 50 embert vett őrizetbe antiszemita gyűlölet vezérelte bűncselekmények elkövetésének gyanújával, és közülük nyolc személy ellen már vádat is emeltek.

További 28 embert a zsinagógák és egyéb zsidó intézmények ellen elkövetett gyújtogatásos támadásokkal összefüggésben vettek őrizetbe, az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságával (Counter Terrorism Policing London, CTPL) együttműködve folytatott vizsgálatok alapján - áll a londoni rendőrség szerdai tájékoztatásában.

A brit kormány 25 millió fonttal (több mint tízmilliárd forinttal) egészítette ki a Scotland Yard költségvetését a londoni zsidó közösségek fokozott védelmét szolgáló rendőri tevékenység finanszírozására.

A londoni rendőrség szerdai tájékoztatása úgy fogalmaz, hogy a "brit" zsidóság most már az összes jelentős szélsőséges mozgalom gyűlöletlistáján szerepel. Ezek közé tartoznak a szélsőséges jobboldali csoportok, az iszlamista terrorszervezetek, a szélsőbaloldal egyes elemei, valamint az ellenséges külföldi állami szerveződések.

A Scotland Yard szerint a szélsőséges csoportok ilyen jellegű "egymásra találása" mélységesen aggasztó, és a zsidó közösségek nap mint nap tapasztalják az ezzel járó kockázatokat.

Nagy-Britanniában az utóbbi hónapokban egymást követték a zsidó intézmények, mindenekelőtt zsinagógák elleni gyújtogatásos támadási kísérletek, és halálos áldozatokkal járó terrorcselekmények is történtek. Ezek közül a legsúlyosabb a tavaly októberben, jóm-kipúr napján - a zsidó vallás legfontosabb ünnepén - végrehajtott merénylet volt, amelynek tettese, egy szíriai származású brit állampolgár gázolásos és késeléses támadást követett el Manchester legnagyobb zsinagógájánál.

Abban a támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek, a támadót a rendőrök a helyszínen agyonlőtték.

Április végén egy szomáliai születésű, brit állampolgárságú támadó a jórészt zsidók lakta észak-londoni Golders Green kerületben két embert megkéselt. A 34 és a 76 éves zsidó férfit súlyos sebesülésekkel szállították kórházba.

A merénylő késsel támadt a kivonuló rendőrökre is, akik elektromos sokkoló használatával leterítették és őrizetbe vették.

A Scotland Yard terrorcselekménynek minősítette ezt a támadást is, és egy nappal később az addigi jelentősről súlyosra - az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára - emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.

(MTI nyomán)