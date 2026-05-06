2026. május 6. 20:43

Babis "nem tartja szerencsésnek", hogy az idén Csehországban tartják meg a kitelepített szudétanémetek találkozóját

A cseh miniszterelnök nem tartja szerencsésnek, hogy a II. világháború után kitelepített szudétanémetek idén Csehországban tartják meg a hagyományos pünkösdi találkozójukat.

Andrej Babis az észak-morvaországi Ostravában tett szerdai látogatásán újságírók érdeklődésére közölte: a május 22. és 25. között megtartandó rendezvényen a kormány nem képviselteti magát.

A miniszterelnök reméli, hogy a szudétanémet találkozó, amelyet most első ízben tartanak meg Csehországban - nevezetesen Brünnben -, nem vált ki konfliktusokat a lakosság körében, és nem fogja megterhelni a cseh-német viszonyt.

"Nem szerencsés ügy. Még élnek annak a generációnak a tagjai, akik ezekkel a dolgokkal nem békéltek meg" - jelentette ki Babis. "Biztosan nem szeretnénk, hogy ez bármilyen módon megterhelje a cseh-német kapcsolatokat. Mi a jövőbe nézünk, számunkra Németország stratégiai és gazdasági szempontból is a legfontosabb partner" - mutatott rá. Hozzátette: bízik abban, hogy a rendezvény nyugodt légkörben valósul meg.

A kitelepítettek érdekeit védő, 1950-ben megalapított Szudétanémetek Honfitársi Szövetsége (SdL) a Meeting Brno civil kulturális szervezet meghívására rendezi meg az idén Brünnben hagyományos találkozóját, hivatalosan az SdL 76. kongresszusát, amelynek eddig mindig Németország vagy Ausztria adott helyet, ugyanis a kitelepítettek és leszármazottaik ott élnek. A szervezők bejelentése szerint a rendezvényen részt vesz Markus Söder bajor miniszterelnök, valamint Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter.

A cseh kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom kedden határozati javaslatot terjesztett be a képviselőházban, eszerint a parlamenti alsóház nem ért egyet a szudétanémet találkozó csehországi megrendezésével, és felszólítaná a rendezőket, hogy lépjenek vissza tervüktől.

A prágai sajtó által szélsőségesnek minősített SPD határozati javaslatáról kedden több mint hat órán át vitatkoztak a képviselők, de végül éjfél után a kérdést szerda estére elnapolták. A személyeskedéseket, éles kijelentéseket sem nélkülöző vitában a felek egymást vádolták a társadalmi béke, a cseh-német viszony megzavarásával és a cseh nemzeti érdekek elárulásával. A jobboldali ellenzék indokolatlan félelemkeltéssel, régi sebek feltépésével vádolta az SPD-t.

A képviselőházi vita még folytatódik a határozati javaslatról.

(MTI)