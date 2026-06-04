Háború :: 2026. június 4. 17:31 ::

A Hezbollah elutasította a Libanon és Izrael közötti tűzszüneti megállapodást

A Hezbollah elutasítja a Libanon és Izrael között létrejött tűzszüneti megállapodás feltételeit - jelentette be csütörtökön Náim Kászem, a libanoni szervezet vezetője.

A libanoni televízióban közvetített nyilatkozatában Kászem úgy fogalmazott: a közzétett megállapodás valójában egy olyan forgatókönyv, amely a libanoni nép egyik részének a megsemmisítését, a többinek pedig a leigázását jelenti.

Egyúttal arra kérte a libanoni vezetést, hogy azonnal szakítsa meg Izraellel a közvetlen tárgyalásokat, amiket nevetséges színjátéknak és megalázónak nevezett.

A síita szervezet vezetője azután utasította el a tűzszünetet, hogy az amerikai külügyminisztérium szerda este bejelentette: megállapodás született Libanon és Izrael között egy tűzszünet életbe léptetéséről, amelynek feltételeként a Hezbollah által folytatott harci cselekmények leállítását és a fegyveres szervezet tagjainak kivonását jelölték meg a dél-libanoni Litáni folyó körzetéből.

(MTI nyomán)