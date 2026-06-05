Háború :: 2026. június 5. 09:11 ::

Ukrán drónok támadtak Voronyezs és Kurszk megyében

Három ukrán drón támadta az éjjel Voronyezs megye három körzetét, a déli körzetben egy iparvállalat üvegezésében és műszaki helyiségében károk keletkeztek - közölte Alekszandr Guszev, a régió kormányzója pénteken a Telegram-csatornáján.

Guszev szerint az általa meg nem nevezett a gyárban a termelést a vizsgálat befejezéséig felfüggesztették. Beszámolója szerint a támadásnak személyi sérültjei nem voltak.

A Kurszk megyei Lescsinovka községben ukrán tüzérségi belövés következtében életét vesztette egy 68 éves nyugdíjas.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 123 ukrán repülőgép-típusú repülőszerkezetet lőtt le tíz orosz régió, valamint az Azovi-tenger és a Fekete-tenger felett. Korlátozták a légiforgalmat forgalmat két moszkvai repülőtéren és több Volga-parti városban is.

Hivatalosan meg nem erősített sajtójelentések jelentések szerint Szentpéterváron a Szurgutnyeftyegaz töltőállomásain 50, a Rosznyeftyén 95 literben korlátozták az egy személynek eladható benzin mennyiségét.

(MTI)