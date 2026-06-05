Háború :: 2026. június 5. 09:26 ::

NAÜ: ideiglenes tűzszünet lépett életbe a zaporizzsjai atomerőmű környékén

Ideiglenes fegyverszünet lépett életbe az ukrán és az orosz erők között a zaporizzsjai atomerőmű környékén húzódó frontvonalon annak érdekében, hogy elvégezhessék a javításokat a létesítmény sérült elektromos vezetékén - jelentette be pénteken a fegyvernyugvást tető alá hozó Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

Az X-en közzétett üzenet szerint a kulcsfontosságú vezeték megjavításával a nukleáris balesetet igyekeznek elkerülni.

A tűzszünet lehetővé teszi, hogy a felek az elkövetkező napokban szakembereket küldjenek a harcokban sérült, 750 kV-os vezeték kijavítására.

A távvezeték két hónappal ezelőtt sérült meg, így az Európa legnagyobb atomerőművének számító zaporizzsjai létesítményt csupán egyetlen, 330 kV-os vezeték látta el a reaktorok hűtéséhez szükséges árammal.

A NAÜ felhívta a figyelmet arra is, hogy az atomerőmű már több távvezetékével elvesztette a kapcsolatot az utóbbi hetekben, és vészhelyzeti dízelaggregátorokkal működik.

A területen tavaly év vége óta ez a hatodik tűzszünet.

(MTI)