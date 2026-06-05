Háború :: 2026. június 5. 18:26 ::

Lavrov nem elégedett az amerikaikkal való tárgyalásokkal - az európaiak pedig nem akarnak nácitlanítani

Ördögi kör figyelhető meg az ukrajnai helyzet rendezéséről folytatott orosz-amerikai párbeszédben - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Izvesztyija lapnak pénteken Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon.

Lavrov, aki szerint Nyugat mindig is el akarta nyomni és fel akarta osztani hazáját, úgy vélekedett, hogy a "különleges hadművelet" céljainak elérése Oroszország pozícióinak jelentős megerősítését biztosítja majd a nemzetközi porondon. Felhívta a figyelmet arra, hogy Moszkvában jelenleg nincs amerikai nagykövet, és hangot adott azon álláspontjának, hogy az orosz-amerikai kapcsolatok teljes normalizálásának magában kell foglalnia az amerikai misszióvezető jelenlétét.

Elmondta, hogy az amerikai fél nem reagált a két ország parlamenti képviselőivel szembeni szankciók eltörlésére irányuló orosz javaslatra. Lavrov szerint az Oroszországgal Ukrajna ügyében tárgyaló két zsidó, Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember és Trump-vő őszintén érdekelt a kapcsolatok normalizálásában, de ez egyelőre nem valósult meg.

Az orosz diplomácia vezetője szerint ördögi kör figyelhető meg az Egyesült Államokkal az ukrajnai rendezésről szóló párbeszédben.

"És ebben a körben járunk" - mondta.

Közölte, hogy közel egy évvel az anchorage-i amerikai-orosz csúcstalálkozó után az orosz fél nem lát semmilyen előrelépést az ukrajnai rendezés terén, és semmilyen arra irányuló szándékot Washington részéről, hogy meggyőzze Ukrajnát az amerikai javaslatok elfogadásáról. Mint fogalmazott, Európa nem fog támogatni olyan rendezést, "amely bármilyen módon kivonná az ellenőrzése alól" Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök "náci rezsimjét" vagy "azét, aki a jövőben helyébe léphet".

"Majdhogynem már ezen a héten vagy a következőn meg akarják kezdeni ezeket a (csatlakozási) tárgyalási folyamatokat az ukránokkal, figyelmen kívül hagyva az ENSZ Alapokmányának és a Nemzeti Kisebbségek Jogairól szóló Egyezménynek a legsúlyosabb megsértését. Vagyis az Ukrajna EU-ba való bevonásával kapcsolatos egész akció oroszgyűlölő háttérszándékát meg sem próbálják elleplezni" - mondta.

Lavrov szerint Mark Rutte NATO-főtitkárnak az a Kijevben tett kijelentése, miszerint Ukrajna a szövetség tagja lesz, annak a szándéknak a kifejezése, hogy Európa maga akarja diktálni a feltételeket "és nem fog lemondani a náci rezsim támogatásáról".

"Éppen ennek a rezsimnek ígér biztonsági garanciákat Európa, amikor a harci cselekmények véget érnek" - nyilatkozott.

Emlékeztetett rá, hogy az Egyesült Államok az egyetlen nyugati ország, amely elismerte, hogy meg kell szüntetni az ukrán válság kiváltó okát, Oroszország biztonsági problémáit, amelyek abból fakadnak, hogy Ukrajnát be akarják vonni a NATO-ba. Hozzátette: egyelőre nem lát olyan törekvést Washington részéről, hogy Kijev részvételével rögzítse az Ukrajnával kapcsolatos megállapodásokat, "és meggyőzze Európát, hogy ne avatkozzon be".

Bírálta az Egyesült Államok külpolitikai fellépéseit, amelyek szerinte nem illeszkednek "semmilyen nemzetközi jogi keretbe". Példaként hozta fel Nicolás Maduro venezuelai elnök amerikai erők általi elrablását. Nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a novemberi kongresszusi időközi választások előtt az amerikai vezetés újabb veszélyes lépésekre szánja rá magát.

Úgy vélekedett, hogy az Egyesült Államok kényelmetlenül érzi magát az iráni helyzet miatt, nem tudja, hogyan keveredhet ki belőle, noha eredetileg "nagy lendülettel indult neki". Kijelentette, hogy Oroszország támogatja az Egyesült Államok és az Irán közötti párbeszédre irányuló erőfeszítéseket, amelyek "úgy-ahogy haladnak".

(MTI)