Háború :: 2026. június 10. 14:57 ::

A Pfizer felülvizsgálja németországi beruházásait

A német kormány tervezett gyógyszerár-csökkentő intézkedései miatt felülvizsgálja németországi beruházásainak ütemezését, volumenét és prioritásait az amerikai Pfizer gyógyszeripari vállalat - derül ki Albert Bourla vezérigazgatónak a német kancellárhoz intézett leveléből.

A Reuters által megtekintett, június 9-én kelt levélben Albert Bourla azt írta, hogy a kormány egészségpolitikai és gyógyszerár-szabályozási tervei megkérdőjelezik azt a kiszámíthatóságot, amelyre az ágazat hosszú távú beruházási döntései épülnek.

A vállalatvezető szerint a jelenlegi jogszabályi elképzelések jelentősen megváltoztatják az ár- és piaci feltételeket, ezért a fenntartható, hosszú távú befektetések környezete egyre kedvezőtlenebbé válik Németországban. Ennek következményeként a Pfizer felülvizsgálja külső szerepvállalásait, valamint egyes tervezett németországi beruházásainak időzítését, méretét és jövőbeli prioritását.

Bourla a levélben hangsúlyozta, hogy a globális kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató gyógyszergyártók számára a megbízható, átlátható és stabil szabályozási környezet alapvető fontosságú. Véleménye szerint ezek a feltételek Németországban egyre kevésbé adottak, ami nehezen egyeztethető össze azzal a céllal, hogy az ország a biogyógyszerészeti innovációk nemzetközileg versenyképes központja legyen.

A Pfizer vezérigazgatója egyúttal lemondta részvételét a német kormány által októberre meghirdetett első Invest in Germany Summit befektetési konferencián. Az ügyről elsőként a Handelsblatt számolt be.

A Pfizer több mint háromezer munkavállalót foglalkoztat Németországban, Freiburgban jelentős gyártóbázist működtet, emellett kutatási együttműködéseket folytat többek között a Max Planck Society és a BioNTech szervezetekkel.

A bejelentés egy héttel azt követően érkezett, hogy az amerikai Eli Lilly közölte: a tervezett 2,3 milliárd dolláros németországi beruházását a felére csökkenti, míg a német Boehringer Ingelheim elállt egy 900 millió eurós fejlesztési tervtől. Mindkét vállalat a német kormány egészségügyi kiadáscsökkentő intézkedéseire hivatkozott.

(MTI)