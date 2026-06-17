Gyermekeket szállító autóbuszt ért ukrán dróncsapás a brjasznki régióban, egy ember életét vesztette, hatan pedig megsebesültek - közölte szerdán Jegor Kovalcsuk ügyvezető kormányzó a Max üzenetküldő platformon.
A moszkvai védelmi tárca közölte, hogy az orosz erők az elmúlt nap folyamán elfoglalták a donyecki régióban lévő Kutuzivka települést.
A hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és mintegy 1370 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.
(MTI)