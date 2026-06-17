Háború :: 2026. június 17. 14:17 ::

Kormányzó: gyermekeket szállító autóbuszt ért ukrán dróncsapás a brjanszki régióban

Gyermekeket szállító autóbuszt ért ukrán dróncsapás a brjasznki régióban, egy ember életét vesztette, hatan pedig megsebesültek - közölte szerdán Jegor Kovalcsuk ügyvezető kormányzó a Max üzenetküldő platformon.

A moszkvai védelmi tárca közölte, hogy az orosz erők az elmúlt nap folyamán elfoglalták a donyecki régióban lévő Kutuzivka települést.

A hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és mintegy 1370 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

(MTI)