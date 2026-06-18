Háború :: 2026. június 18. 09:32 ::

Ukrajnából alijázott tartalékos katona hagyta Dél-Libanonban a fogát

Dél-Libanonban szerda este elesett az izraeli hadsereg egy tartalékos katonája, hét másik pedig megsebesült egy, a Hezbollah libanoni síita szervezet által telepített pokolgép robbanásában – jelentette az izraeli katonaság csütörtök reggel.

A Litáni folyó térségében történt robbanásban a 29 éves, Haifán élő Alekszandr (Alex) Filin tartalékos törzsőrmester esett el, aki 14 évvel ezelőtt egyedül érkezett Izraelbe Ukrajnából egy ifjúsági program keretében.

2018-ban elnöki kitüntetésben részesült, miután megmentette egyik bajtársa életét, amikor hatástalanított egy késsel támadó "terroristát" egy ellenőrzőpontnál. Feleségét külföldi tartózkodása alatt értesítették férje haláláról.

A robbanásban egy hivatásos tiszt, egy tartalékos tiszt és egy tartalékos katona közepesen súlyosan megsérült. További három katona és egy tartalékos katona könnyebb sérüléseket szenvedett. A sérülteket kórházba szállították, családtagjaikat értesítették.

Az incidens után az izraeli hadsereg tüzérségi csapásokat mért a Hezbollah térségbeli infrastruktúrájára.

Filin halálával 31-re emelkedett a libanoni határ térségében a február végén kezdődött újabb iráni háború kitörése óta elesett izraeli katonák száma. Rajtuk kívül négy civil is életét vesztette.

Az izraeli hadsereg továbbra is folytatja hadműveleteit Libanonban, noha az Egyesült Államok és Irán között megszületett az egyetértési memorandum.

(MTI nyomán)