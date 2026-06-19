Háború :: 2026. június 19. 12:51 ::

Holland miniszterelnök: teljesen egyértelmű, hogy jelenleg az ukránok állnak nyerésre - több szankció kell

Teljesen egyértelmű, hogy jelenleg az ukránok állnak nyerésre az Oroszországgal szembeni háborúban, ezért minden lehetséges módon támogatni kell őket – jelentette ki a holland miniszterelnök pénteken Brüsszelben, az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozására érkezve.

Rob Jetten közölte: ezen a héten úgy döntöttek, hogy további 500 millió eurót biztosítanak az ukrán hadsereg számára. Hangsúlyozta, Oroszországot rá kell kényszeríteni arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, ami több szankciót és nagyobb nyomást jelent Vlagyimir Putyin orosz elnökre.

"Amint készen áll a tárgyalásokra, Ukrajna is készen áll, és akkor európaiként egységesen fogunk fellépni" – fogalmazott.



Jetten és Zelenszkij (fotó: Sergei Supinsky / AFP)

A holland kormányfő szerint jelenleg egyértelmű, hogy Putyin nem hajlandó békemegállapodásról tárgyalni, ezért mindenekelőtt Ukrajna teljes körű támogatására és az Oroszországra nehezedő fokozott nyomásra van szükség.

Kijelentette: amint meglesz a tárgyalási hajlandóság, az Európai Unió is készen áll arra, hogy tárgyaljon azokról a biztonsági garanciákról, amelyekre Európának szüksége van, valamint az EU és Oroszország jövőbeni kapcsolatáról.

Hozzátette: a tagállamok vezetői csütörtökön rendkívül konstruktív megbeszéléseket folytattak, és meggyőződése, hogy nem alakul ki vita arról, ki képviselje majd az Európai Uniót az esetleges tárgyalásokon.

A pénteki csúcstalálkozó napirendjére kitérve a holland miniszterelnök hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy a vezetők Európa költségvetéséről tárgyalnak, mert a következő évtized gazdaságát nem lehet olyan költségvetési szemlélettel felépíteni, amely még az 1990-es évekből származik. Mint mondta, a prioritásokra, így a biztonságra és a versenyképesség erősítésére kell összpontosítani, és a költségvetésnek is igazodnia kell ezekhez a modernizációs célokhoz.

"Mindannyian biztonságosabb és versenyképesebb Európát szeretnénk. Ehhez pedig olyan költségvetésre van szükségünk, amely megfelel ezeknek a céloknak" – tette hozzá.

Micheál Martin ír miniszterelnök érkezéskor úgy nyilatkozott, jelenleg semmi sem utal arra, hogy Oroszország kész lenne tárgyalóasztalhoz ülni Ukrajnával, ezért a béketárgyalások megkezdésének időpontja továbbra is bizonytalan. Közölte: az előző esti egyeztetéseken világossá vált, hogy bármilyen jövőbeli tárgyalásnak elsősorban Ukrajna és Oroszország között kell lezajlania.

Friedrich Merz német kancellár szerint az Európai Bizottság 2000 milliárd eurós javaslata az Európai Unió következő hosszú távú költségvetésére túl magas.

"Meg kell vitatnunk ennek a költségvetésnek a méretét. A számokat csökkenteni kell, és beszélnünk kell az Európai Unió bevételeiről is, mert csak annyi pénzt költhetünk el, amennyink ténylegesen rendelkezésre áll" – mondta újságíróknak a csúcstalálkozó második napján.

Merz elismerte, hogy Berlin álláspontja jelenleg nem élvez többségi támogatást a Tanácsban, de hozzátette hogy egyhangú döntésre kell jutni.

Christian Stocker osztrák kancellár osztotta Merz álláspontját, miszerint az Európai Bizottság hosszú távú költségvetési javaslata túlzottan magas. Újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy "a több pénz önmagában nem jelent automatikusan erősebb Európát".

Stocker emellett védelmébe vette António Costát is, miután egyes uniós vezetők bírálták az Európai Tanács elnökét azért, mert kapcsolatot kezdeményezett Vlagyimir Putyinnal. Az osztrák kancellár szerint a cél az, hogy rendelkezésre álljanak a kommunikációs csatornák, és felkészüljenek arra a helyzetre, amikor tényleges tárgyalásokra kerülhet sor. Ebben az esetben az Európai Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy saját érdekeit megfelelően képviselje és megvédje a tárgyalások során. Stocker egyúttal megerősítette Ausztria régóta képviselt álláspontját is, amely szerint fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat Moszkvával.

(MTI)