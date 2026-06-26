Háború :: 2026. június 26. 23:56 ::

Az amerikai légierő iráni célpontokat bombázott

Az amerikai légierő iráni célpontokat bombázott pénteken, miután egy nappal korábban Irán felől indított drón talált el egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban – jelentette be az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének közleménye szerint az indokolatlan agresszió az iráni erők részéről a tűzszünet világos megsértését jelenti.

Az amerikai repülőgépről indított légicsapás célpontjai között voltak az iráni rakéta- és drónraktárak, valamint a partvidéken működő radarberendezések – közölték.

"Irán veszélyes magatartása aláássa a hajózás szabadságát akkor, amikor a kereskedelmi forgalom növekedést mutat a létfontosságú nemzetközi áruforgalmi folyosón" – fogalmaz a CENTCOM közleménye, ami szerint az amerikai haderő a továbbiakban is biztosítja a biztonságos áthaladáshoz szükséges támogatást a kereskedelmi hajók számára.

A szingapúri zászló alatt hajózó Ever Lovely nevű kereskedelmi hajót csütörtökön az ománi partok közelében érte dróntalálat.

Donald Trump amerikai elnök a támadásra reagálva pénteken a nemtetszésének adott hangot az iráni támadás miatt, és azt közölte, hogy a térségben tartózkodó amerikai erők több iráni támadó drónt megsemmisítettek, azt viszont nem észlelték, amely eltalálta a kereskedelmi hajót.

Az iráni birtokában lévő, megmaradt katonai eszközöket illetően úgy fogalmazott, hogy Irán rendelkezik "bizonyos képességekkel, de nem sokkal".

(MTI)