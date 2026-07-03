Háború, Külföld :: 2026. július 3. 12:01 ::

"A történelem jó oldalán állók" delegációi érkeztek Teheránba

Több külföldi vezető is megérkezett pénteken Iránba, az ország egykori legfelső vezetője, az izraeli légicsapásban életét vesztő Ali Hamenei temetésére.

Az iráni állami televízió tájékoztatása szerint a kínai, a fehérorosz, az iraki és a türkmenisztáni delegáció is Teheránba érkezett, ahová a szombaton kezdődő szertartásra a hatóságok 15-20 millió embert várnak.

Korábbi bejelentések szerint a síita országba érkezik Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök és Sehbaz Sarif pakisztáni kormányfő is.

Európai vezetőket nem hívtak meg az eseményre.

"Mindazok, akik eljönnek a temetésre, a történelem jó oldalán állnak" - szögezte le a héten tartott sajtótájékoztatóján az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmail Bagai.

A koporsót időközben elhelyezték a fővárosban lévő, ünnepélyes imák megtartására szolgáló Moszalla imaközpontba, ahol a nap folyamán imát mondott Ahmad Vahidi, az iráni Forradalmi Gárda főparancsnoka is. Vahidit az iráni háború februári kitörése után nem sokkal neveztek ki tisztségébe és mind ez idáig nem jelent meg a nyilvánosság előtt.

Helyszíni beszámolók szerint a központot - a néhai vezető fényképei mellett - a gyászt jelképező fekete, valamint a bosszút szimbolizáló vörös zászlók díszítik.

A gyászszertartás hivatalosan szombaton kezdődik, és az első szakaszát Teheránban tartják, majd három nap múlva a koporsót az Irán északkeleti részén lévő, a síita muszlimok által szent városnak tekintett Komba viszik, ahonnan - rövid iraki kitérő után - Hameneit szülővárosában, Meshedben helyezik végső nyugalomra július 9-én.

Bagdadi források szerint az iraki kitérő a szintén spirituális jelentőséggel bíró, zömében síiták lakta Nedzsef és Kerbala városát érinti majd.

Teherán már korábban bejelentette, hogy biztonsági okokból több napra lezárja az iráni légteret.

Hameneit február 28-án, az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja első napján vesztette életét a légitámadásban. A temetést eredetileg márciusra tervezték, de a háború miatt - biztonsági okokra hivatkozva - elhalasztották. A szombaton kezdődő temetési szertartás várhatóan a legnagyobb ilyen jellegű esemény lesz Irán történetében.

(MTI)